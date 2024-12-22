España

Qué pasa si mi décimo termina igual que el segundo premio de la Lotería de Navidad

El ganador de este premio, recibe un total neto de 108.000 euros

Guardar
El número 70048 ha resultado agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie.
Comprobador en directo del sorteo de Lotería de Navidad

Un año más, el 22 de diciembre, España ha vuelto a amanecer entre el ruido de los bombos y los cánticos de los niños de San Ildefonso. Así, el Sorteo Extraordinario de Navidad se ha encargado de dar la bienvenida a las fiestas.

Por su parte, la gran mayoría de la población en España, sueña con que el número de su décimo sea el que vaya acompañado del grito de “4 millones de euros”. Ahora, aunque la esperanza es lo último que se pierde, lo cierto es que la probabilidad de que esto pase es realmente pequeña. No obstante, hay que tener en cuenta, que no solo es el ganador del primer premio el que se lleve un aguinaldo en Navidad. En este 2024, la lotería reparte 2.702 millones de euros en premios.

Cuánto se gana con el segundo premio de la Lotería de Navidad

El segundo premio de la Lotería de Navidad otorga 125.000 euros por décimo. Ahora bien, según la legislación fiscal española, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20% sobre el importe que excede dicha cantidad.

Por lo tanto, de los 125.000 euros, 40.000 euros están exentos y los 85.000 euros restantes tributan al 20%, lo que equivale a 17.000 euros. Como consecuencia, el ganador de este premio, recibe un total neto de 108.000 euros.

Es importante destacar que la Agencia Tributaria aplica esta retención de manera automática al cobrar el premio, por lo que el ganador no necesita realizar trámites adicionales para cumplir con las obligaciones fiscales.

Imagen de archivo de los
Imagen de archivo de los niños de San Ildefonso. (Eduardo Parra / Europa Press)

Cuánto dinero ganas si tu número acaba igual que el segundo premio

En el Sorteo de la Lotería de Navidad, las terminaciones del segundo premio reparten premios adicionales que permiten ampliar las posibilidades de ganar. Entre ellos, destacan los premios a las cuatro, tres y dos últimas cifras coincidentes con el número premiado.

De este modo, si las cuatro últimas cifras coinciden con las del segundo premio, se otorgan 100 euros por décimo jugado, lo que equivale a un premio de 1.000 euros por serie. La probabilidad de obtener este premio es de 1 entre 10.000, lo que representa un 0,01%. Por su parte, acertar las tres últimas cifras también concede un premio de 100 euros por décimo, con una probabilidad de 1 entre 1.000, o el 0,1%. Finalmente, quienes acierten las dos últimas cifras del número premiado recibirán igualmente 100 euros por décimo, con una probabilidad de 1 entre 100, equivalente al 1%.

Estos premios permiten que los participantes que no acierten el número completo del segundo premio recuperen parte de su inversión o, en algunos casos, logren un pequeño beneficio.

Además, el sistema de recompensas del segundo premio incluye las denominadas “aproximaciones”, destinadas a los números inmediatamente anterior y posterior al agraciado. Es decir, si el segundo premio del sorteo ha sido para el 3456, también se premiará al 3455 y al 3457. Este premio tiene un valor de 1.250 euros por décimo jugado.

Temas Relacionados

LoteríaLotería de NavidadLotería de Navidad 2024España loteríasLoterías y Apuestas del EstadoEspaña-loteríasEspaña NoticiasEspaña-Economia

Últimas Noticias

Listado de todos los quintos premios de la Lotería de Navidad: el primero ha sido el 23112

A las 10:35 se ha cantado el primer quinto premio de la mañana

Listado de todos los quintos

El segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 cae en una administración de Madrid abierta desde 1989: “Está repartidita, hay alegría para todos”

El dueño de la administración ha compartido con los medios la alegría del premio

El segundo premio de la

Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

La hasta ahora de delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha ocupará el cargo de Pilar Alegría, que abandona el Ejecutivo para preparar su candidatura al frente del PSOE en las elecciones aragonesas de febrero

Quién es Milagros Tolón, la

Un nutricionista revela que el dulce de Navidad “con mejores ingredientes” está en Mercadona: “Comparado con otras opciones, no hay color”

Un mantecado de aceite de oliva de Mercadona destaca por su composición y reabre el debate sobre cómo comer dulces sin culpa durante las fiestas

Un nutricionista revela que el

Llegan los nuevos enchufes que irán sustituyendo a los tradicionales: son más seguros y no necesitan obra

A diferencia de los enchufes empotrados tradicionales, estos sistemas modulares se fijan a la pared mediante adhesivos de alta resistencia o pequeños tornillos

Llegan los nuevos enchufes que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Milagros Tolón, la

Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

La Justicia avala el desahucio de un hombre con un 72% de discapacidad y una pensión de 421 euros por no haber pagado su alquiler

Milagros Tolón y Elma Sáiz sustituirán a Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y la Portavocía de Gobierno

Un hombre tendrá que pagar 8.238 euros a su empleada del hogar por despedirla tras tenerla trabajando sin contrato ni alta en la Seguridad Social

El PP se complica la gobernabilidad de Extremadura con un Vox todavía más reforzado: “¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

ECONOMÍA

Listado de todos los quintos

Listado de todos los quintos premios de la Lotería de Navidad: el primero ha sido el 23112

El segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 cae en una administración de Madrid abierta desde 1989: “Está repartidita, hay alegría para todos”

Qué pasa si te tocan los tres primeros números de ‘El Gordo’: así es el premio que muy poca gente conoce

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: el 23112, el primer quinto premio que reparte 60.000 euros a la serie, en vivo

Dónde ha tocado la Lotería de Navidad 2025: mapa con las administraciones y localidades agraciadas

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento