Qué pasa si mi décimo termina igual que el segundo premio de la Lotería de Navidad

El número 70048 ha resultado agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie.

Un año más, el 22 de diciembre, España ha vuelto a amanecer entre el ruido de los bombos y los cánticos de los niños de San Ildefonso. Así, el Sorteo Extraordinario de Navidad se ha encargado de dar la bienvenida a las fiestas.

Por su parte, la gran mayoría de la población en España, sueña con que el número de su décimo sea el que vaya acompañado del grito de “4 millones de euros”. Ahora, aunque la esperanza es lo último que se pierde, lo cierto es que la probabilidad de que esto pase es realmente pequeña. No obstante, hay que tener en cuenta, que no solo es el ganador del primer premio el que se lleve un aguinaldo en Navidad. En este 2024, la lotería reparte 2.702 millones de euros en premios.

Cuánto se gana con el segundo premio de la Lotería de Navidad

El segundo premio de la Lotería de Navidad otorga 125.000 euros por décimo. Ahora bien, según la legislación fiscal española, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20% sobre el importe que excede dicha cantidad.

Por lo tanto, de los 125.000 euros, 40.000 euros están exentos y los 85.000 euros restantes tributan al 20%, lo que equivale a 17.000 euros. Como consecuencia, el ganador de este premio, recibe un total neto de 108.000 euros.

Es importante destacar que la Agencia Tributaria aplica esta retención de manera automática al cobrar el premio, por lo que el ganador no necesita realizar trámites adicionales para cumplir con las obligaciones fiscales.

Imagen de archivo de los niños de San Ildefonso. (Eduardo Parra / Europa Press)

Cuánto dinero ganas si tu número acaba igual que el segundo premio

En el Sorteo de la Lotería de Navidad, las terminaciones del segundo premio reparten premios adicionales que permiten ampliar las posibilidades de ganar. Entre ellos, destacan los premios a las cuatro, tres y dos últimas cifras coincidentes con el número premiado.

De este modo, si las cuatro últimas cifras coinciden con las del segundo premio, se otorgan 100 euros por décimo jugado, lo que equivale a un premio de 1.000 euros por serie. La probabilidad de obtener este premio es de 1 entre 10.000, lo que representa un 0,01%. Por su parte, acertar las tres últimas cifras también concede un premio de 100 euros por décimo, con una probabilidad de 1 entre 1.000, o el 0,1%. Finalmente, quienes acierten las dos últimas cifras del número premiado recibirán igualmente 100 euros por décimo, con una probabilidad de 1 entre 100, equivalente al 1%.

Estos premios permiten que los participantes que no acierten el número completo del segundo premio recuperen parte de su inversión o, en algunos casos, logren un pequeño beneficio.

Además, el sistema de recompensas del segundo premio incluye las denominadas “aproximaciones”, destinadas a los números inmediatamente anterior y posterior al agraciado. Es decir, si el segundo premio del sorteo ha sido para el 3456, también se premiará al 3455 y al 3457. Este premio tiene un valor de 1.250 euros por décimo jugado.