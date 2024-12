Zé, el perro anciano y ciego que se enfrentó a unos ladrones que entraron a la clínica veterinaria donde lo cuidaron: “Nunca se rindió”

Zé, el perro anciano y ciego que se enfrentó a dos ladrones

Cuando los perros se hacen mayores, pueden comenzar a tener numerosos problemas como ceguera u otras enfermedades relacionadas con la edad. Es por esta razón por lo que, con el objetivo de que sus mascotas no sufran en los últimos momentos de su vida, muchas familias toman la decisión de sacrificarlas, pese a que ya se hayan convertido en parte de la familia y cueste despedirse de ellas. Zé llegó al consultorio veterinario de la Dra. Sabrina, en Brasil, ya con múltiples problemas de salud que dificultaban su vida. Por ello, siendo ya un perro anciano y ciego, sus cuidadores tomaron la difícil decisión, pese a que no existía un diagnóstico real que determinase, entre otros, la delgadez de su cuerpo.

La doctora, sin embargo, se negó a sacrificar al animal sin hacerle pruebas con anterioridad. Tras el análisis, Sabrina pudo determinar que Zé tenía anemia y problemas cardíacos. La veterinaria, pese al diagnóstico, quiso hacerse cargo de él y darle unos últimos meses de vida agradables: “Encontré un tratamiento que le alargó la vida, que le dio más días de vida. Y todo esto dándole también una mejor calidad de vida, algo que pocas veces había experimentado antes”, expuso la veterinaria en sus redes sociales.

Poco a poco, el tratamiento y los cuidados de Sabrina fueron surtiendo efecto, por lo que Zé ganó algunos kilos y comenzó a sentirse cada vez mejor. Mientras se encontraba en pleno proceso de recuperación, dos ladrones entraron a la clínica, un hecho que convirtió a Zé en un héroe.

El enfrentamiento con los ladrones

Pese a su ceguera y a su débil salud, Zé notó que algo no estaba bien en el centro veterinario, por lo que, al notar la presencia de los dos ladrones, comenzó a ladrar con fuerza para avisar de los intrusos. Para evitar ser descubiertos, los delincuentes golpearon al animal, que tuvo que soportar patadas y puñetazos. Sin embargo, Zé continuó luchando para proteger el lugar que se había convertido en su hogar, donde había recibido tantos cuidados y cariño. Este acto de valentía enorgulleció a Sabrina, que se sintió muy feliz al ver el coraje y la lealtad del animal.

Zé se convirtió en una parte primordial de la vida de la doctora, que pasó mucho tiempo con él durante su recuperación, lo que provocó que se crease un fuerte vínculo entre ambos. Por ello, ante el fallecimiento del perro, Sabrina le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales: “Nunca se rindió, solo la edad pudo más que él. Zé se convirtió en el protagonista de mi familia y siempre fue el centro de atención. Era casi como un hijo pequeño, era imposible no enamorarse de él. Luego su salud empeoró mucho. Hice todo lo que pude, pero él no pudo resistirse. Tengo el corazón roto, pero necesitaba contarlo, desahogarme y rendirle homenaje. Era uno de los perros más dulces y cariñosos que he conocido”.

Además, la veterinaria añadió un mensaje que reivindicaba la importancia de adoptar a los perros ancianos, que muchas veces son abandonados por sus familias por la gran cantidad de cuidados que necesitan: “Zé me enseñó que adoptar un perro anciano es un acto de amor y lo más difícil es no saber cuánto tiempo vivirá, pero cada día a su lado vale la eternidad. Gracias Zé por cada momento. Siempre serás recordado. Hasta pronto, mi viejo amigo”. Sin duda, su valentía será una de las cosas que Sabrina recordará para siempre de Zé.

