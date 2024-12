Una española que vive en Suiza explica cómo es la cultura ausentarse del trabajo por enfermedad: “Se considera irresponsable ir a trabajar estando mal”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito laboral, uno de los dilemas interrogantes para los trabajadores a jornada completa es cuándo es necesario presentar una baja médica debido a una enfermedad. Una opción que también se contempla, si es que el trabajador tiene la posibilidad y sus capacidades y la empresa se lo permiten, es la posibilidad de teletrabajar.

Por esto mismo, Carla (@carlanebulosa), una española residente en Suiza, ha compartido a través de TikTok una reflexión sobre las diferencias culturales en cuanto a la gestión de la enfermedad y el trabajo entre España y Suiza. Como explica Carla, las “normas no escritas” suizas sobre el ausentismo laboral por enfermedad son muy distintas a las que prevalecen en España, donde se tiende a normalizar el “tirar para adelante” aunque se esté enfermo ya que sino parece que “nos estamos escaqueando”.

En este país, según explica, si una persona se siente mal, lo más habitual es quedarse en casa y si alguien va a trabajar estando enfermo, es considerado irresponsable. “Aquí se considera irresponsable ir a trabajar estando mal. Algo que me parece que tiene muchísima lógica, tanto por tu salud como por la de los demás”, señala en su video. Esta mentalidad contrasta con la que, según ella, prevalece en España, donde muchas veces se asume que faltar al trabajo por enfermedad puede ser visto como una excusa o incluso como una forma de “escaquearse”.

Carla comenta que en España es común que muchas personas acudan al trabajo aunque no se sientan bien, ya sea por miedo a ser juzgadas o por la presión de no querer parecer que están buscando una excusa para evitar sus responsabilidades. Sin embargo, en Suiza, quedarse en casa para recuperarse de una enfermedad no solo no es mal visto, sino que es lo esperado en la mayoría de los entornos laborales, especialmente en las empresas que siguen una cultura corporativa normal. “Si te quedas en casa no te juzgan, al contrario, es lo que se espera de ti en empresas normales”, explica.

Aun así esto no refleja la norma general en Suiza

A pesar de que en las empresas más convencionales este comportamiento es aceptado, Carla también señala que existen “piratas” y “jefes tóxicos” que no comparten esta visión y presionan a los empleados para que no se ausenten, incluso cuando su salud está comprometida. No obstante, agrega que esta actitud no refleja la norma general en Suiza, donde las políticas laborales tienden a respetar y priorizar el bienestar de los trabajadores.

En España, El absentismo laboral se ha convertido en un problema en aumento en España. Cada día, una media de 1,4 millones de personas no acuden a su trabajo, de acuerdo con el último informe de Randstad Research, y esto conlleva un impacto económico significativo para las empresas. En 2023, el coste del absentismo laboral para las compañías españolas superó los 12.245 millones de euros, lo que representa un incremento de casi un 20% respecto al año anterior y un aumento superior al 74% en los últimos cinco años.

