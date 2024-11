Rigoberta Bandini confiesa en ‘La Revuelta’ el motivo por el que está vetada en ‘El Hormiguero’: “Igual es porque...”

Rigoberta Bandini en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este lunes, 25 de noviembre, Rigoberta Bandini ha acudido como invitada a La Revuelta, donde ha hablado de su trayectoria profesional y ha realizado una sorprendente confesión a David Broncano. Paula Ribó González, su nombre completo, ha presentado su nuevo single, Pamela Anderson, y, además, ha anunciado su regreso a los escenarios tras dos años de parón en su faceta profesional.

“No venía al programa desde que anunció que se retiraba de la música, precisamente en la última entrega de una de nuestras temporadas”, han sido las palabras pronunciadas por el jiennense durante la presentación de Bandini. La invitada ha sorprendido al presentador con dos regalos insólitos y que dejaron sin palabras a Broncano. Por un lado, le ha obsequiado un molde de su nariz y, por otro, una prótesis de silicona de Pamela Anderson, con la que hizo referencia a su nuevo tema.

Nada más entrar en el plató de RTVE, la cantante imitó la berrea de un cierto con la idea de hacer alusión a la reciente polémica del programa con El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos que saboteó al jiennense su entrevista con Jorge Martín. Un tema del que, inevitablemente, han hablado el presentador de televisión y su invitada. “El viernes a primera hora de la mañana me mandaste un mensaje diciendo: David, sé que voy el lunes, pero me acaban de llamar de El Hormiguero y no puedo...”, ha comentado Broncano, mientras se llevaba las manos a la cabeza. “Pero ya sabías que era broma”, le ha contestado la artista, poco antes de detallar que ella tiene prohibido acudir al espacio de las hormigas.

Rigoberta Bandini y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

“Yo estoy vetada. No puedo ir, ni siquiera sé por qué”, ha confesado al cómico, quien tuvo la curiosidad de saber si esta había estado alguna vez en el formato de Antena 3. “No, pero una vez se sugirió (ir al programa), y se dijo que no”, ha explicado la invitada.

Sin saber la causa exacta de su veto en El Hormiguero, Rigoberta Bandini se ha lanzado a señalar el motivo. “Igual es porque dije la palabra teta en su momento...”, ha dicho la intérprete de Que más da, haciendo referencia a su éxitosa canción Ay mamá, un himno feminista que alcanzó la fama durante su participación en el Benidorm Fest 2022. Ay mamá celebra la maternidad y cuestiona los tabúes en torno al cuerpo femenino e incluye versos emblemáticos como “No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas”. Este mensaje directo y provocador generó un impacto mediático, convirtiéndose en un símbolo del empoderamiento y un fenómeno cultural, aunque también levantó críticas en ciertos sectores más conservadores.

Dice @rigobandini que no puede ir a divertirse porque está vetada.



Lo hemos dicho decenas de veces pero nos da absolutamente igual si los invitados o invitadas van aquí antes o después que a otros lados. #LaRevuelta pic.twitter.com/5PLjS3fN5W — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2024

Broncano no quiso indagar demasiado en esta realidad y, en su lugar, optó por distanciarse de esta polémica, reiterando que en su programa no hay restricciones de este tipo. “Nosotros estamos abiertos a que hagáis lo que queráis. Que vengáis aquí, que vayáis allí, que no vayáis a ninguno de los dos, primero allí o aquí. Nos da exactamente igual”. Tras las palabras de Broncano y los aplausos del público, la cantante ha destacado que “las que estamos vetadas... no nos lo podemos pensar mucho”.