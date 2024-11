Los invitados de esta semana en ‘El Hormiguero’: actores, cantantes y el ganador del Mundial de MotoGP

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero enfrentará una semana complicada tras el programa del jueves de La Revuelta. Durante su emisión, el presentador David Broncano afirmó que el segundo invitado que tenían previsto, el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, no iba a aparecer. La razón, según dijo, es que El Hormiguero había presionado para que ellos fueran los primeros en emitir una entrevista con el motorista.

“Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría va la semana que viene allí, no quieren que nadie esté antes en La Revuelta”, ha dicho Broncano. Además, ha añadido que Martín no ha tenido la culpa y ha lamentado que no pudiera salir, pero el piloto se había justificado diciéndole al presentador que “no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas”.

Aun así, la programación continúa y, además del piloto, los invitados de esta semana al programa de Pablo Motos son:

Lunes 25 de noviembre: Kira Miró y Salva Reina

Kira Miró y Salva Reina. (A3media)

En una comedia que promete risas y enredos, los actores Kira Miró y Salva Reina presentan su nueva película, Quién es quién, que llegará a los cines el próximo 5 de diciembre. La trama gira en torno a la familia Fuentes, cuyos miembros despiertan un día con sus cuerpos intercambiados, desatando el caos y la confusión.

Ambos estarán en El Hormiguero para promocionar y compartir detalles sobre esta producción cinematográfica. La visita de los actores marca el inicio de la semana.

Martes 26 de noviembre: David Bisbal

David Bisbal.

David Bisbal, el reconocido cantante almeriense, ha lanzado su nuevo álbum de canciones navideñas titulado Todo es posible en Navidad, disponible desde el 15 de noviembre. Este proyecto incluye ocho versiones de villancicos populares y dos temas inéditos.

Bisbal, quien ha expresado en diversas ocasiones su deseo de unirse a la tradición de lanzar discos navideños, visitará El Hormiguero el martes para presentar su nuevo trabajo.

Miércoles 27 de noviembre: Jorge Martín

Jorge Martín, celebrando su campeonato del mundo en Montmeló. (Infobae)

El piloto madrileño Jorge Martín ha hecho historia al convertirse en el segundo piloto en ganar el campeonato del mundo de MotoGP, con el equipo Prima Pramac Racing de Ducati. Se coronó con el título en la última carrera del año, celebrada en el GP Solidario de Barcelona.

El Hormiguero prepara una noche muy especial para el miércoles, cuando recibirá al flamante campeón. Durante su participación, Martín contará detalles sobre su experiencia en la temporada más significativa de su carrera en la categoría reina del motociclismo.

Jueves 28 de noviembre: Dani Martín

El cantante Dani Martín. (Cedida por Johnnie Walker)

Dani Martín regresa al panorama musical con un nuevo álbum titulado El último día de nuestras vidas, que se lanzará el 29 de noviembre. El cantante presentará su trabajo en El Hormiguero el jueves, marcando así su retorno a los escenarios tras un periodo de ausencia. Este nuevo disco es uno de los lanzamientos más esperados por sus seguidores.

El artista, conocido por su trayectoria en la música pop española, ha anunciado también una gira que comenzará en 2026. Antes de esto, tiene previsto realizar una serie de conciertos en el WiZink Center de Madrid el próximo año, donde ya ha logrado vender todas las entradas para las diez fechas programadas.

