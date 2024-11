La oferta de pisos cae en picado en España mientras la de mansiones de lujo se dispara más de un 150% en cinco años

“Vamos a ir contra él”: el PSOE amenaza con ‘empeorar’ el calvario judicial de Aldama tras disparar contra el Gobierno y el partido

Fuentes de Ferraz señalan que estaban prevenidos ante la declaración del comisionista del ‘caso Koldo’, pero no esperaban lo que iba a decir ni contra quién. “Cuando no la haces, no la temes”, agregan estas voces