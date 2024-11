Muere la perra de la reina Camila tras 13 años juntas: “Una triste despedida para Beth”

Los reyes de Reino Unido junto a sus perros Beth y Bluebell (PALACIO DE BUCKINGHAM).

La Casa Real británica no consigue levantar la cabeza tras las desgracias y desdichas que azotan a la familia Windsor. Mientras que el rey Carlos III retoma su agenda en Reino Unido tras su vuelta de la visita oficial a Oceanía a pesar de seguir tratándose de su cáncer, la reina Camila decidía abandonar durante varios días la agenda real después de sufrir una grave infección pulmonar que la ha mantenido en cama toda la semana. No obstante, este lunes se levantaba con una triste noticia que la cuenta oficial de la familia no ha dudado en comunicar a través de redes sociales: su perrita rescatada en 2011 ha fallecido.

“Una triste despedida para Beth, la querida compañera de la reina de Battersea Dogs and Cats Home, que trajo tanta alegría, ya sea en paseos, ayudando en deberes oficiales o acurrucada junto al fuego”, han escrito mientras acompañaban la publicación con un carrusel de imágenes de ambas y algunos momentos íntimos, como a Carlos III recibiendo un beso en la nariz del animal.

Se trataba de un Jack Russell Terrier que Camila adoptó en 2011 de la protectora Battersea Dogs and Cats Home. Además, en una de las imágenes se puede ver a Beth junto a Bluebell, el segundo perro de la misma raza también rescatado por la reina en la protectora del sur de Londres un año después. Según la revista People, el animal tenía un tumor intratable y durante el pasado fin de semana tuvo que ser sacrificado.

Esta protectora de mascotas es muy especial para la monarca y, de hecho, en 2020 recibía un reconocimiento allí en agradecimiento por su visibilidad. Y, para el evento, la reina Camila decidió que fuera la propia Beth la que descubriera la placa conmemorativa al tirar de ella con la boca. Cuatro años antes, la reina Isabel II nombraba a su nuera como patrona de Battersea Cats and Dogs.

Tan importante son sus perros para ella, que decidió incluirlos en su atuendo durante la coronación sucedida en 2023. La pareja ascendía al trono después del fallecimiento de Isabel II, y la ahora reina quiso que en su diseño de Bruce Oldfield estuviera bordado en detalles dorados un dibujo de sus queridas mascotas, junto a los nombres de sus hijos y nietos.

Una gran perdida para la familia

De hecho, el príncipe Harry comentó en sus memorias la pasión de la mujer de su padre por proteger a los animales rescatados. En Spare no solo habló sobre la relación de su esposa con sus padres, sino que también describió una conversación que hubo entre los cuatros en los días en los que el duque de Sussex presentó a su futura mujer. Tal y como reflejó, la familia se reunió para tomar el té en 2016 y una conversación sobre “cosas que a todos nos gustan” derivó “directamente en los perros”.

Según Harry, Meghan compartió las historias de sus mascotas rescatadas, Guy y Bogart, y describió que el origen de Guy resultaba “particularmente triste”, ya que fue rescatado de un refugio para animales sacrificados en Kentucky. “Vi cómo se oscurecía el rostro de Camilla. Ella era la patrona de Battersea Dogs & Cats Home, así que estas historias siempre la golpeaban fuerte. A papá también”, relató en Spare.

