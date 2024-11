Los trabajadores de banca podrían cobrar sus atrasos salariales, de 1.500 euros de media, en noviembre tras firmar el convenio

Empleados del sector financiero se concentran para pedir una compensación salarial. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La firma este martes del XXV Convenio Colectivo de la Banca suscrito por la Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos CCOO, UGT y FINE hará que los cerca de 80.000 trabajadores del sector puedan cobrar sus atrasos salariales en la nómina de noviembre, cuya cuantía ronda los 1.500 euros de media, según ha informado a Infobae España, Javier de Dios, responsable de Políticas Sectoriales del Sector Financiero de CCOO.

Patronal y sindicatos han suscrito el nuevo convenio colectivo después de 17 meses de duras negociaciones que han culminado con subidas salariales de entre un 11,4% y un 13,4% acumulado en tres años. En concreto, para 2024 se recoge un incremento del 4,25%, del 4% para 2025, y del 2,75% para 2026.

Estas subidas conllevan que los trabajadores reciban unos atrasos salariales que se calculan a partir del 1 de enero de 2024, debido a que el XXV convenio negociado tiene fecha de aplicación desde enero de este año hasta diciembre de 2026. Con lo cual, “todo lo que sean salarios y conceptos retributivos deben actualizarse desde el 1 de enero. Tanto el salario base, como el importe de los trienios y los pluses que vienen recogidos en el convenio”, señala De Dios.

Pagos a partir de noviembre, si la banca quiere

Los trabajadores podrían empezar a cobrar los atrasos en su nómina de noviembre. Eso sí, si los bancos quieren, ya que ley establece que hasta que el convenio no se publica en el BOE no tiene efecto. Pero las entidades que decidan adelantar el pago de los atrasos antes de la publicación del convenio pueden hacerlo y los que opten por esperar no incumplirían ningún requerimiento legal.

“Todo dependerá de la voluntad de los bancos. Pero si quisieran, desde el mismo momento en que firmemos el convenio podrían aplicar los atrasos y es lo que deberían hacer, en nuestra opinión”, señala el sindicalista de CCOO.

Los sindicatos piden a la gran banca que “reparta” los 26.000 millones de beneficios obtenidos con sus trabajadores.

El procedimiento establecido en estos casos es que tras la firma del convenio por la patronal y los sindicatos, la Dirección General de Trabajo analiza los textos por si hubiera alguna cuestión formal que subsanar. Si no cumple los requisitos legales o si tiene algún defecto formal “nos daría un plazo de diez días para subsanar esas deficiencias”, indica De Dios.

Para esquivar este requerimiento el sindicalista señala que “ambas partes hemos tratado de ser muy cuidadosos en la redacción del convenio para evitar demoras en su publicación”.

A pesar de ello, reconoce que en la mayoría de los convenios que se están firmando ahora, la Dirección General de Trabajo está pidiendo subsanar algún tipo de aspecto puramente formal: “No de fondo y en nada que afecta a lo que es el contenido en profundidad de los convenios”. Por lo tanto, explica que “si no hubiera ese requerimiento de subsanación, a finales de noviembre debería estar publicado el convenio, si lo requiere se retrasaría su aplicación”.

Más salario para todos, más de vacaciones y subida de trienios

Entre las mejoras que recoge el convenio destaca la subida salarial máxima en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo que se garantiza que en caso de que suba más de lo previsto en el periodo 2024-2026, se llevará a cabo un incremento sobre el 11,4%, con un tope máximo del 2%. Según CCOO, “en función del IPC 2024-2026, las tablas salariales y otros conceptos se actualizarán en tres años entre un 11,4% y un 13,4% acumulado”.

También se ha acordado una garantía de cobro global para toda la plantilla del 65% de los incrementos pactados, aplicándose un 70% para 2024, otro 70% para 2025 y un 50% para 2026. Con ello “conseguimos un hito histórico en banca que es garantizar las subidas para la totalidad de la plantilla”, señalan desde CCOO.

A todo ello se suma un día adicional de vacaciones para cada año de vigencia del convenio y un aumento del 6,11% de los trienios, tanto para los de antigüedad como los técnicos. Otros conceptos salariales, como el plus transitorio y el de polivalencia funcional, se revalorizarán en el mismo porcentaje que las tablas de convenio, de hasta el 13,4% acumulado en función del IPC.

Un convenio “histórico”

Todos estos avances hacen que los sindicatos califique el XXV convenio colectivo del sector bancario de histórico: “Ambas partes hemos realizado un trabajo muy exhaustivo y hemos conseguido un acuerdo histórico, que garantiza que la totalidad de la plantilla de banca tenga una garantía de incrementar sus salarios, independientemente de que tenga mejoras voluntarias”, explica Javier de Dios.

También reconoce que la negociación “ha sido muy dura” y que llegar a un acuerdo ha sido posible “gracias la presión que trabajadoras y trabajadoras han han mantenido en las concentraciones y paros que convocamos las organizaciones sindicales en el primer trimestre de este año”.

Destaca que no ha habido “cesiones” por los sindicatos y que “hemos alcanzado un maravilloso acuerdo que se aplicará al 100% de los empleados y empleadas de banca”.