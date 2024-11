La señal de exclamación de la DGT es una de las más polémicas, ¿qué indica?

Una carretera en España. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Es una de las señales más frecuentes en las carreteras, pero seguramente la mayoría de los conductores no sean capaces de definir con exactitud qué indica. Y es que la señal triangular de la Dirección General de Tráfico —que son aquellas que indican la existencia de algún peligro— con un signo de exclamación en su interior se encuentra entre las que más críticas recibe por parte de los usuarios debido a su ambigüedad. Pero, ¿qué significa?

Esta señal compuesta por un triángulo blanco con un borde rojo y un signo de exclamación en su interior se conoce oficialmente como P-50, según la designación de la DGT, y advierte sobre la presencia de “otros peligros” en la vía, es decir, peligros que no se encuentran especificados en las otras señales triangulares más concretas.

Su uso genera confusión precisamente por su carácter genérico. La P-50 tiene el propósito de alertar a los conductores sobre situaciones de riesgo que no están representadas por las señales habituales. Esto puede incluir desde condiciones meteorológicas adversas, como fuertes vientos o nieve, hasta la posibilidad de que haya obras inesperadas en la calzada o animales sueltos que no pertenezcan a las categorías de animales domésticos o salvajes. La controversia radica en que, a diferencia de esas otras señales que ofrecen una indicación clara sobre el peligro que representan, el signo de exclamación es ambiguo y exige que el conductor evalúe y reaccione ante un peligro potencial no especificado. Este aspecto contribuye a que muchos conductores subestimen la señal o, por el contrario, se sientan desorientados sobre la precaución exacta que deben tomar.

La señal triangular de la DGT.

Las señales triangulares de la DGT

Las señales triangulares son un elemento fundamental en la seguridad vial y tienen la función de advertir a los conductores sobre posibles peligros en la carretera. Estas señales se caracterizan por su forma triangular, fondo blanco y un borde rojo, lo cual indica la necesidad de precaución. Estas son algunas de las señales más relevantes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y su significado:

Señal de intersección con prioridad a la derecha. Se representa con una “X” negra dentro del triángulo. Su propósito es advertir al conductor sobre la proximidad de una intersección donde los vehículos que vienen por la derecha tienen preferencia de paso.

Intersección con circulación giratoria. Dentro del triángulo se observa un círculo con tres flechas que giran en sentido horario, indicando la presencia de una rotonda o una intersección en la que la circulación se efectúa de manera rotatoria. Los conductores deben reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que ya circulan en la rotonda.

Curva peligrosa. Hay dos variantes de esta señal: una que indica una curva peligrosa a la derecha y otra a la izquierda, según la dirección que señale el pictograma en el triángulo. Este tipo de señal es esencial para advertir a los conductores sobre la necesidad de disminuir la velocidad y tomar precauciones al aproximarse a una curva cerrada, evitando posibles accidentes.

Perfil irregular. El triángulo con el dibujo de dos dunas simboliza la presencia de badenes o irregularidades en el pavimento. Esta señal advierte sobre un tramo de carretera en malas condiciones o con desniveles que pueden afectar la estabilidad del vehículo, por lo que es importante moderar la velocidad.

Peligro por animales domésticos. Se identifica por el pictograma de una vaca y se utiliza para advertir sobre la posible presencia de animales de granja en la vía. Es fundamental en carreteras rurales o cercanas a zonas agrícolas, donde es habitual que los animales crucen o se desplacen por la carretera.

Peligro por animales salvajes. Similar a la señal de animales domésticos, pero con un ciervo en su interior, esta señal avisa de tramos de carretera donde es común la aparición de fauna salvaje, especialmente en zonas boscosas o parques naturales. Esta advertencia permite al conductor estar preparado para frenar o maniobrar si un animal aparece repentinamente.