Una clienta le pide a un farmacéutico que le devuelva el dinero de un medicamento porque no le gusta como “ha quedado la caja” y esta es la reacción del trabajador

Trabajar de cara al público siempre genera anécdotas de todo tipo. Y eso pasa tanto si se trabaja como camarero, como dependiente o como parte del sector sanitario.

Prueba de ello es el testimonio de Farmacéutico Fernández, un influencer que se encarga de divulgar contenido relacionado con la salud en sus redes sociales. Además, el influencer también acostumbra a compartir anécdotas de todo tiempo. En este caso, la de una mujer que quiso devolverle los medicamentos que acababa de comprar.

El motivo por el que la mujer quiso renunciar al medicamento

“Estaba en la farmacia de guardia y ha venido una señora con su tarjeta de la Seguridad Social para llevarse sus medicamentos”, empieza relatando Fernández. Hasta aquí todo parece normal, ya que durante el momento de la venta no se vivió ningún momento extraño. “Yo se los he dado y nada, normal, todo bien”, cuenta.

Sin embargo, la historia cambió de rumbo 15 minutos después. “Vuelve y dice que me los quiere devolver”. Ante esta petición surgen varios problemas, primero que los medicamentos una vez sale de la farmacia no pueden devolverse. Pero lo que más ha llamado la atención del farmacéutico es la razón por la que su clienta quería deshacerse de los fármacos que había comprado unos minutos antes.

“Nosotros cuando vendemos un medicamento con receta médica le cortamos un cuponcito”, dice. Al final todos ellos se almacenan en una hoja para que así la Seguridad Social pague la parte proporcional del medicamento que le paga al paciente. “Resulta que no le gustaba como había quedado la caja después de que le cortara el cuponcito”, asegura.

El video ha acumulado cientos de reacciones en la red social de TikTok. Así pues, han sido muchos los usuarios que han decido comentar la anécdota de farmaceúticofernandez. “No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que tiene algún tipo de obsesión”, dice uno de ellos. “Santa paciencia hay que tener cuando se trabaja cara al público”, añade otro. Además, también ha habido quienes han decidido compartir experiencias similares. “Una clienta me devolvió la mercadería porque no le gustaba el cambio (los billetes no eran nuevos)”, cuenta Daiana.

Cómo funciona el sistema de financiación de medicamentos en España

La financiación de medicamentos en España se realiza a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), que cubre parcialmente el costo de ciertos fármacos recetados a los pacientes. En consecuencia, cuando una persona adquiere un medicamento en una farmacia, paga solo un porcentaje de su precio, no el importe íntegro. El estado es quien se hace cargo de la parte restante, facilitando así el acceso a medicamentos esenciales. Por su parte, las farmacias deben recortar el código de barras de la caja de cada fármaco vendido con receta. Esta tarea es fundamental para el reembolso a las farmacias de la parte financiada por el Estado.

Por otro lado, otro de los aspectos que se mencionan en la publicación de Fernández es que en España, a, la devolución de medicamentos en farmacias está prohibida por razones sanitarias y legales. La Ley 29/2006 impide a dispensación o comercialización de fármacos que hayan sido devueltos por los usuarios, ya que no se puede asegurar que se mantuvieron en condiciones adecuadas de conservación. Factores como temperaturas inadecuadas o humedad pueden afectar su eficacia y seguridad, comprometiendo la salud de otros pacientes.

