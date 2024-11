El día que Paz Vega coincidió con la reina Letizia en una conocida tienda de muebles ‘low cost’: “No me lo podía creer”

Paz Vega y la reina Letizia, en montaje de Infobae. (Fotos: YouTube/Europa Press)

Uno de los planes favoritos de la reina Letizia fuera de su papel en la Corona es disfrutar de una sesión de compras en solitario. Son muchas las ocasiones en las que se ha visto a la esposa de Felipe VI en el supermercado, en la frutería o en las rebajas. Ahora ha sido la actriz Paz Vega quien ha desvelado su encuentro casual con la reina en Ikea.

La actriz ha contado en el pódcast Poco se habla que se encontraba de compras en la conocida cadena de muebles suecos low cost junto a su marido, Orson Salazar. Al dirigirse a las cajas para pagar, la sevillana no daba crédito a lo que estaba viendo: la reina Letizia se encontraba en la cola.

“De repente miro delante y digo: ‘¡esa es doña Letizia!’”, ha confesado en el formato presentado por Ana Brito y Xuso Jones. Sorprendida por la naturalidad con la que la reina se encontraba entre el resto de clientes del establecimiento, lo que Paz no podía esperar es que además fuera la esposa de Felipe VI quien la reconociera a ella. “De repente me ve y me dice: ‘¡hombre, Paz!’. Yo no lo me podía creer”, comenta la andaluza.

“La cosa es encontrarte allí a Su Majestad, comprando en Ikea. Y en la fila para pagar. Me pareció un momento increíble”, prosigue la actriz, cuya anécdota dejó muy sorprendidos a los conductores del espacio. “¡Es que hasta la reina compra en IKEA!”, bromeaba la presentadora.

Así, Paz Vega proseguía contando que Letizia iba por la tienda “con su seguridad, pero la seguridad muy discreta, y ella en la fila, pagando”. Y agrega: “Me pareció muy bonito ver a la reina allí, tan normal, como si nada… Nadie se había dado cuenta”.

Finalmente, Xuso Jones ha aprovechado para hacerle una oferta a la reina Letizia, esperando que escuche este episodio de Poco se habla: “Ojalá escuche nuestro pódcast y desde aquí le ofrecemos una tarjeta regalo para que pueda comprar tranquilamente lo que quiera. Y, si hace falta cerrar la tienda para ella, la cerramos”. En ese momento, la invitada ha intervenido para asegurar que no cree que la reina espere ese gesto de distinción: “Seguro que ella no quiere, porque pasa siempre muy discreta. No hace falta”, sentenció.

Letizia retoma su agenda

Esta anécdota se ha conocido en una semana complicada para Letizia. Y es que el pasado domingo 3 de noviembre, los reyes tuvieron que abandonar precipitadamente Valencia y cancelar su visita a las zonas afectadas por la DANA tras ser increpados en Paiporta.

Este jueves, la reina ha retomado su agenda reuniéndose en Zarzuela con seis entidades para abordar la catástrofe. Así, Letizia ha charlado con representantes de Cruz Roja, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación Española de Enfermedades Raras, ONCE, Salud Mental y Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

La Reina ha mantenido una reunión con entidades sociales dedicadas a la salud y a la discapacidad que están trabajando para dar respuesta a los afectados por la DANA.



🗨️ Los daños van a ser profundos, por lo que se requiere una atención constante y sostenida en el tiempo. pic.twitter.com/t8M3lmcygv — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 7, 2024

En las imágenes distribuidas por Casa Real se puede ver a la reina muy implicada en la conversación con las organizaciones, con las que ha incidido en que los daños causados por la catástrofe “van a ser profundos y van a requerir mucho tiempo”, por lo que ha pedido que “esa atención constante y sostenida en el tiempo se prolongue más allá de los nueve días que llevamos”.