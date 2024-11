Qué pasa con la pensión cuando muere un jubilado: ¿es posible heredarla?

Dos jubilados pensionistas consultando su prestación (Adobe Stock)

Hay familias que dependen exclusivamente de la pensión de uno de sus miembros. En caso de fallecimiento de ese pensionista, los descendientes pueden, en algunos casos, acceder a una pensión de orfandad. Sin embargo, no todos cumplen con los requisitos para obtenerla. ¿Qué ocurre entonces con los familiares que dependían económicamente de esa pensión? ¿Pueden heredar la prestación de la Seguridad Social del pensionista?

La realidad es que no. No es posible heredar una pensión. Como explica el artículo 659 del Código Civil español, “La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte”, por lo que no incluye las prestaciones.

Sin embargo, la Seguridad Social contempla una ayuda con la que compensar a los familiares que hayan convivido y dependido de la persona fallecida que recibía la pensión. Se trata del subsidio en favor de familiares, y para poder recibirla hay que cumplir una serie de requisitos

Requisitos y cuantía del subsidio en favor de familiares

Como se explica en la página web de la Seguridad Social, podrán recibir esta pensión los hijos mayores de 25 años y los hermanos mayores de 22 años que sean solteros, viudos, separados o divorciados, siempre que cumplan con los siguientes requisitos, aunque no reúnan todas las condiciones habituales para ser pensionistas:

Haber convivido y dependido económicamente del fallecido durante al menos dos años antes de su muerte, o desde la fecha de fallecimiento de otro familiar con el que convivían si esta ocurrió en ese periodo.

No tener derecho a otra pensión pública .

Carecer de medios de subsistencia, es decir, tener ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, y no contar con familiares que estén en la obligación y capacidad de proporcionarles alimentos.

Además, el subsidio se abonará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de solicitud y es completamente incompatible con con las pensiones de viudedad y orfandad causadas por el mismo sujeto, así como cualquier otra pensión pública.

La cuantía de esta prestación, al igual que la pensión de viudedad, corresponde al 20% de la base reguladora del pensionista. Y se puede recibir durante 12 meses, en los que se incluirá las dos pagas extraordinarias.

Cómo solicitar la prestación

Para solicitar la pensión a favor de familiares, los interesados deben completar el formulario de solicitud de Prestaciones de Supervivencia y adjuntar la documentación personal y específica requerida.

Este formulario, junto con los documentos, debe presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de reconocer el derecho a la pensión. En caso de que el fallecimiento se haya producido por un accidente laboral, la Mutua colaboradora con la Seguridad Social será la responsable de gestionar esta prestación.

Por qué te pueden retirar el subsidio en favor de familiares

La Seguridad social puede proceder al retiro de la pensión en los siguientes casos:

Por agotamiento del período máximo de duración (12 meses)

Por fallecimiento del beneficiario

Por comprobarse que no falleció el pensionista

