La prensa francesa aplaude la decisión de Felipe VI y Letizia de volver a Valencia tras su “agitada” visita a Paiporta

Los reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Paiporta (Valencia), una de las zonas más afectadas por la DANA (Casa de S.M. el Rey/José Jiménez/ Reuters)

Tensión. Rabia. Desconsuelo. Incertidumbre. Miedo. Dolor. España está viviendo verdaderos momentos de angustia y desesperación tras el paso de la DANA. Las lluvias torrenciales han provocado grandes daños en nuestro país, siendo la Comunidad Valenciana la región más afectada. A día de hoy, se han contabilizado más de 200 víctimas mortales y decenas de desaparecidos, además de irreparables daños materiales.

Con la idea de mostrar su apoyo y consuelo a los afectados por el fenómeno meteorológico, los reyes Felipe VI y Letizia se trasladaron a Paiporta, una de las regiones valencianas más azotadas por la DANA. Lo que jamás imaginaron los padres de la princesa Leonor es que en su paso por la localidad protagonizarían un episodio de gran tensión.

El pasado domingo, 3 de noviembre, cinco días después de la catástrofe natural, los royals españoles viajaron a Paiporta, donde se encontraron con un clima de enfado y frustración que culminó en insultos y lanzamientos de barro hacia su persona. Completamente rotos y devastados, el pueblo no dudó en hacerles duros reproches, provocando las lágrimas de Letizia, quien no pudo evitar derrumbarse al escuchar sus testimonios.

La reina Letizia, emocionada durante su visita a Paiporta este domingo.(EFE/ Ana Escobar)

Pese a que su paso por Paiporta ha sido uno de los capítulos menos esperados, y que quedará para siempre marcados en la monarquía española, los reyes se encuentran barajando nuevas fechas para volver a Valencia. Una gesto que ha sido aplaudido por la prensa francesa.

“Su deber es estar allí”

El tenso paso de la pareja real por Paiporta ha dado la vuelta al mundo. Fueron varios los medios de comunicación internacionales que abrieron sus cabeceras con las impactantes imágenes de Felipe y Letizia, repletos de barro y completamente rotos ante la situación que atraviesa la Comunidad Valenciana. No obstante, eran conscientes del dolor y la desolación que enfrenta el pueblo tras haberlo perdido todo. Es por ello que regresarán a la zona para seguir conociendo de primera mano la situación y cómo se están ejecutando las ayudas enviadas tanto por la Casa Real, el Gobierno central y el autonómico y el pueblo español.

El medio francés Point de Vue se ha hecho eco de la noticia y no ha dudado en dar su punto de vista al respecto. En cuanto a la primera visita, la prensa francesa asegura que los reyes “no querían irse” a pesar de la complicada y “agitada” situación que estaban viviendo. Además, detallan que los monarcas desobedecieron las órdenes de su equipo de seguridad porque “su deber era estar allí”.

Los reyes Felipe VI y Letizia y la comitiva de autoridades que les acompañaban este domingo en su visita a Paiporta (Valencia), la considerada 'zona cero' de la DANA en la provincia, han sido recibidos con gritos e insultos y con lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido por las calles de la localidad. (Fuente: FORTA)

Aunque los soberanos han modificado su agenda de compromisos para volcarse por completo en esta tragedia, todavía no se ha fijado una fecha concreta para que se trasladen nuevamente a Valencia, pues quieren ser prudentes para que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace unos días. No obstante, Point de Vue califica su decisión como un gesto digno de alabar, pues aplauden el hecho de que, 48 horas después de lo sucedido, Felipe y Letizia se estén planteando cuándo regresar a la zona afectada por la catástrofe de la DANA.