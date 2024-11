“La vida de un rey no ha estado tan directamente en peligro desde las cruzadas”: Pilar Eyre analiza la polémica visita de Felipe y Letizia a Paiporta

El Rey Felipe VI durante su visita a una zona afectada por la DANA, en Paiporta, Valencia. (Carlos Luján / Europa Press)

Los reyes Felipe VI y Letizia jamás imaginaron que su visita a Paiporta, una de las zonas más afectadas de Valencia por la DANA, se convertiría en un episodio de gran tensión para ellos. El pasado domingo, 3 de noviembre, los padres de la princesa Leonor se trasladaron a la zona para mostrar su apoyo y consuelo a los afectados por el fenómeno meteorológico, que ha provocado numerosos daños irreparables a su paso.

Los royals españoles se encontraron un clima de enfado y frustración que culminó en insultos y lanzamientos de barro, fruto de la angustia, el dolor y la incertidumbre que sienten las víctimas de la catástrofe ante los todavía miles de desaparecidos y un futuro incierto tras las pérdidas que ha dejado la inundación más devastadora del continente.

Pese a que tenían la posibilidad de poner fin a su paso por la localidad valenciana, lo cierto es que ambos monarcas optaron por quedarse junto a los afectados, conocer sus historias y mostrarles su apoyo. Un gesto que ha dado la vuelta al mundo, logrando aunar opiniones de todo tipo. Entre ellas, la de Pilar Eyre, quien ha hecho una reflexión del polémico paso de los soberanos por Paiporta.

La reina Letizia en Paiporta hablando con los afectados de la DANA (EFE/ Ana Escobar)

“Las cosas han cambiado mucho”

La periodista, escritora y experta en casas reales ha hecho un balance de la situación vivida por los reyes en Paiporta, asegurando que las cosas podrían haberse salido de las manos y “podría haber pasado cualquier cosa”. “Estoy conmocionada con lo que acabo de ver. En todos los años que llevo de periodista, jamás he visto que la vida de un rey estuviera en peligro, que estuviera amenazada”, ha afirmado en su canal de YouTube, dejando entrever que se trata de un episodio insólito en la historia de la monarquía española.

“No he visto al rey Juan Carlos ni ningún rey europeo cuerpo a cuerpo, con gente indignada, que arrojaba palos, gente que insultaba, que gritaba... Me he quedado boquiabierta. No nos esperábamos en absoluto que la visita en estas zonas azotadas por esta enorme tragedia de la DANA acabara de esta manera”, ha continuado expresando en un vídeo publicado en la plataforma de Internet.

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante su visita a una zona afectada por la DANA, a 3 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España) (Carlos Luján - Europa Press)

Pilar Eyre ha sido muy contundente a la hora de tratar este episodio, que ha comparado con el reinado del rey Emérito. “Las palabras no pueden suplir las imágenes, son muy reveladoras. Ha sido un shock importante, un momento de enorme constatación de que las cosas han cambiado muchísimo desde la época de Juan Carlos”, ha asegurado la escritora, añadiendo que “la vida de un rey no ha estado tan directamente en peligro desde las cruzadas”, guerras religiosas que tuvieron lugar en la Plena Edad Media.

“Cuando esto pasa podrían huir y que la gente pensara que la monarquía no vale para nada o hacer lo que ha hecho, decir ‘voy a ganarme el sueldo’, soy el rey y tengo que aguantar los privilegios, pero también las dificultades. Y se ha quedado a pie derecho, hablando y escuchando sobre todo lo que le tenía que decir la gente. Felipe VI y Letizia querían estar de tú a tú hablando con la gente”.

Los reyes Felipe VI y Letizia y la comitiva de autoridades que les acompañaban este domingo en su visita a Paiporta (Valencia), la considerada 'zona cero' de la DANA en la provincia, han sido recibidos con gritos e insultos y con lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido por las calles de la localidad. (Fuente: FORTA)

Desde el punto de vista de Eyre, el hecho de que los reyes se hayan quedado en Paiporta pese a la tensión vivida, provocó que “la gente se acercara con otro talante, incluso seguridad se lo ha querido llevar y él decía que no”. Otro punto de la visita que tampoco ha pasado por alto la comunicadora ha sido la emoción y el llanto de Letizia. “De ella sabemos que estaba como si le hubiesen echado un cubo de agua, se ha abrazado a algunas personas, tampoco se ha querido meter en el coche”.

“Con esto han dado una imagen extraordinaria, sabéis que muchas veces soy crítica, pero creo que esto es el 23F de Felipe con esta actitud ponderada, de escuchar, de funcionar como servicio público: ‘Yo soy el rey pero soy un funcionario más y estoy a vuestro servicio’. A mí me parece que es lo que tiene que hacer un rey. Hoy ha dado la medida de lo que vale. La monarquía ha salido reforzada de esta tragedia”, ha zanjado.