“Pago mis impuestos y feliz”: El Mago Pop confirma en qué país paga impuestos

El Mago Pop en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

El invitado de este martes en La Revuelta ha sido Antonio Díaz, conocido internacionalmente como el Mago Pop. Este artista se ha consolidado como uno de los ilusionistas más influyentes, no solo en España, sino a escala mundial. Su mezcla única de trucos y cercana interacción con el público ha captado la atención y admiración de millones de personas. En esta ocasión, junto a Broncano, el Mago Pop demostró una vez más su habilidad para conectar rápidamente con los espectadores.

El éxito y popularidad del Mago Pop se reflejan en sus logros. Es el artista español con más entradas vendidas durante varios años consecutivos, lo que evidencia su innegable popularidad. Además, logró un hito impresionante al convertirse en el primer ilusionista de nuestro país en conquistar Broadway, un monumental logro para cualquier artista del arte del ilusionismo. Durante su charla, habló sobre sus múltiples logros, mencionando orgullosamente su récord Guinness: “Ahora estamos en Madrid hasta diciembre. Lo tenía Hugh Jackman y ahora lo tengo yo”, declaró, evidenciando su entusiasmo por sus hitos.

Suena a cachondeo pero es así, el Mago Pop es el récord Guinness histórico en Broadway.



Superó a Hugh Jackman, que se lo había quitado a Bruce Springsteen. Loquísimo esto. #LaRevuelta pic.twitter.com/Xx0XI3Lzq9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 29, 2024

El nombre artístico de Antonio Díaz, Mago Pop, siempre ha suscitado curiosidad entre sus seguidores. Durante una entrevista, explicó el origen de este nombre peculiar: “Mago Pop y ya está. Viene de un programa que hacía en el Reino Unido, en Disney Channel, que se llamaba Pop Magician, y se quedó como nombre artístico”, reveló. Este nombre no solo se ha convertido en una marca registrada en su carrera, sino también en un elemento clave para su expansión profesional e intelectual.

A pesar de tener una agenda intensamente ocupada con espectáculos y presentaciones, Díaz ha enfatizado su compromiso fiscal con España. Declaró: “Pago mis impuestos aquí y feliz de estar aquí”, en clara referencia a las críticas que reciben algunas celebridades por cambiar su residencia a países con menores impuestos, como Andorra. Este comentario refuerza su vínculo y lealtad con su país de origen.

‘El Mago Pop Lands in USA’, su nuevo documental

Además de sus apariciones televisivas, el Mago Pop ha ampliado su influencia con el reciente lanzamiento de su documental El Mago Pop Lands in USA. Durante la promoción del documental, se le invitó a aparecer en La Revuelta, pero no fue posible: “Alguna vez me invitasteis, pero nunca se pudo dar, por los viajes y alguna cosa”, subrayó. Esta muestra de compromiso y dedicación es una constante en su carrera, siempre buscando nuevas formas de llevar su magia a un público más amplio.

Como es costumbre en el programa, Broncano no dejó pasar la oportunidad de hacerle al Mago Pop las dos preguntas habituales. En cuanto a su patrimonio, Díaz comentó con humor y evasión: “Tengo muchos gastos, un abanico, no te digo el dato, porque no lo sé”, sin desvelar ninguna cifra concreta, mostrando una vez más su habilidad para mantener un halo de misterio incluso en su vida personal. La misma reticencia se reflejó en su respuesta a la pregunta sobre las relaciones sexuales en el último mes, que evitó responder, manteniendo su vida privada al margen de las curiosidades del público.

Para MAGIA de verdad, la cuenta bancaria del Mago Pop. Imposible hacer desaparecer tanta pasta. #LaRevuelta pic.twitter.com/eAQLUdZMGG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 29, 2024

Al final del encuentro, el programa logró que el Mago Pop invitara a los presentes de La Revuelta a asistir a uno de sus shows, un gesto que sin duda dejó una impresión positiva en todos los asistentes. Con cada presentación, el Mago Pop sigue sorprendiendo tanto dentro como fuera del escenario, logrando traspasar fronteras y llevando la magia española a rincones del mundo antes insospechados. Sin lugar a dudas, su impacto en la historia del ilusionismo contemporáneo es notable y su carrera continúa en ascenso.