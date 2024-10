Mazón asegura que ya no queda nadie por rescatar en Valencia tras la DANA mientras el Gobierno dice que este jueves empezará la “fase de búsqueda y rescate”

Carlos Mazón en imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Carlos Mazón ha lanzado un mensaje optimista. El president de la Generalitat dice que, según los datos de los que disponen, ya no quedaría nadie por rescatar durante las labores de emergencia tras el paso de la dana por Valencia. Sin embargo, desde el Gobierno de España lo ven de otra manera. Esta tarde, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado en declaraciones a Cadena Ser que se seguirá con las labores toda la noche. “Mañana, aprovechando que las previsiones meteorológicas son mejores, hay que empezar la segunda fase, que es la fase de búsqueda y rescate”, ha indicado, explicando que hoy se han centrado en recuperar los cuerpos de los fallecidos.

Según Mazón, este miércoles se han llevado a cabo 70 evacuaciones áreas y 200 rescates terrestres. Los datos han sido presentados en una rueda de prensa después de una reunión del Cecopi. El jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset ha declarado que las tareas directas de rescate se dan por concluidas, aunque no definitivamente, ya que siempre puede surgir algún imprevisto. Según Basset, está claro que no quedan víctimas en los municipios donde se había insistido en que había personas en tejados o techos de edificios, aunque el operativo sigue funcionando por si se recibe algún aviso.

Los habitantes de Paiporta buscan a sus familiares y seres queridos por las calles.

Tanto Mazón como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han enfatizado que las carreteras que se abren en la zona son principalmente para el uso de los servicios de emergencias, especialmente en la provincia de Valencia, donde ya no hay núcleos urbanos inaccesibles. Mazón ha explicado que el fenómeno de DANA experimentado no es de acumulación de agua, sino tipo torrente, por lo que se puede asegurar que no hay graves riesgos de intoxicación o insalubridad en el suministro de agua.

Por otro lado, desde la Generalitat aseguran que el flujo de llamadas al teléfono de desaparecidos habilitado por la Generalitat ha disminuido y pidió que si alguna persona había reportado una desaparición, pero luego la localiza o logra ponerse en contacto con ella, lo notifique al mismo número, dado que los problemas de cobertura han sido significativos.

Robles: “La gran incógnita es saber cuantas personas desaparecidas hay”

En Moncloa son un poco más pesimistas. “Algunas personas están atrapadas, pero hay muchas otras que no sabemos si están desaparecidos o no. Es la gran incógnita en este momento, cuántas personas desaparecidas hay, y precisamente por eso, la UME va a poner en marcha el operativo porque no se puede actuar hasta que no haya una limpieza y el tiempo sea mejor”, ha señalado Robles, quien ha garantizado que esas labores se realizarán a partir de este jueves, junto con perros de rescate.

Además, ha asegurado que tanto el Ejército de Tierra como el de Aire van a colaborar en las labores con helicópteros y drones. “Es agotador, es durísimo lo que están viviendo también las experiencias personales, pero garantiza que la UME va a estar volcada el tiempo que haga falta”, ha garantizado. Robles tiene esperanza en encontrar a más personas con vida. “Es un drama de una enorme magnitud que nos tiene a todos conmovidos”, ha concluido.