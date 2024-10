Última hora de la DANA en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía: Mazón confirma que hay víctimas mortales a causa de la DANA

“El agua sigue subiendo y como nos arrastre este camión ya no hay dónde salvarlos”

La situación es crítica, y Juan ha explicado que ellos no son los únicos que han subido al techo de un vehículo para intentar no ser arrastrados por el agua, y ha pedido que los servicios de emergencias que lleguen cuanto antes porque “no podremos aguantar muchísimo más de lo que estamos, hagan el favor”: “El agua sigue subiendo y como nos arrastre este camión ya no tenemos donde cogernos ni donde salvarlos. Aquí hay mucha gente subida a los techos de los coches, atrapados, vengan a rescatarnos, por favor”, ha relatado.