Chiara Ferragni se confiesa en el primer aniversario del ‘Pandoro Gate’: “Estaría bien contar todo lo que ha ocurrido este año”

Chiara Ferragni en la gala de los premios Vanitatis. (Helena Margarit Cortadellas)

Chiara Ferragni es una de las grandes influencers del mundo, y posiblemente una de las primeras en crear el término que la define. Pasó de ser una bloguera italiana en internet a vestir y colaborar con firmas como Dior, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent, y ahora acumula casi 29 millones de seguidores en su red social de confianza, Instagram.

Sin embargo, la joven de 37 años no ha pasado uno de los mejores años de su vida. La relación con su marido y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez, ha sido uno de los daños colaterales en su caída a los infiernos por el conocido ‘Pandoro Gate’. Todo comenzó cuando a finales del pasado 2023, la creadora de contenido anunciaba una colaboración con marca de pasteles Balocco, para vender los famosos dulces italianos con fines benéficos.

Ferragni lanzó el tradicional pastel al mercado, el cual es similar al panetone e incluye un huevo de pascua de Dolci Preziosi, con un glaseado rosa a juego con su estética del momento. Y prometió que la recaudación iría destinada al Hospital Regina Margarita de Turín. Sin embargo, los medios italianos se hicieron eco de que las sociedades Fenice y Tbs Crew, propiedad de la influencer, hicieron un pago previo a la venta del producto a la clínica. Y además, esta edición especial constaba de un precio de nueve euros, un precio muy elevado en comparación con los normales que se comercializan a cuatro euros.

Chiara Ferragni y Fedez durante la presentación de la serie que protagonizan, ‘The Ferragnez’, en 2021 (Europa Press)

En ese momento, la Fiscalía italiana la imputaría por cargos de grave estafa y una multa de 1 millón de euros, al entender que la de Lombardía pretendía quedarse con los beneficios del pastel. Días más tarde, Ferragni acabó admitiendo lo sucedido y compartió en sus redes: “Se pueden cometer errores y cuando sucede hay que admitirlo, y si es posible, arreglar el error cometido y atesorarlo. Y eso es lo que quiero hacer ahora”. No obstante, esta polémica provocó que perdiera campañas millonarias con marcas de lujo y que su reputación explotara por los aires. De la misma manera que lo hizo su matrimonio.

Desde entonces, la influencer ha intentado subsanar lo ocurrido y, debido a la presión de los medios italianos por las disputas que mantiene con su expareja, parece que cada vez pisa menos su país natal. De hecho, uno de sus destinos favoritos es España y este verano ha sido bastante recurrente verla paseando por Madrid con su amiga Alice Campello. Este martes, ha sido una de las galardonadas en la 2º edición de los Premios Mujeres y Hombres del Año de Vanitatis, y desde Infobae España hemos podido hablar con ella para conocer cómo afronta los últimos meses del año.

“Me encanta la gente española. Creo que los españoles e italianos no llevamos muy bien y siento que estoy en casa cuando vengo a España. Estoy viniendo a Madrid prácticamente cada mes y siempre me recibe de la mejor manera posible”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido. De hecho, ha reconocido le gusta mucho la comida española: “Me encantan bocadillos, aunque desde luego mi comida favorita es la paella”.

Chiara Ferragni en la gala de los premios Vanitatis. (Helena Margarit Cortadellas)

“Las redes no siempre muestran la realidad”

Al preguntarle sobre su método para soportar las críticas en redes sociales ha reflexionado: “Es un mundo muy nuevo. Hay todavía muchas reglas por crear, pero creo que es un mundo bueno. Porque es my democrático y puedes decidir contar tu propia historia y que tu audiencia esté interesada en ella. Todo el mundo puede hacerlo pero tienes que tener cuidado algunas veces. Porque las redes no siempre muestran la realidad. Así que pienso que debería de haber alguna regulación sobre ellas. Pero es un mundo muy interesante, o sea, soy lo que soy gracias a las redes sociales”.

En estos medios, debido al impacto que ella tiene en todo el mundo, también debe de enfrentarse y afrontar críticas que no siempre son respetuosas. “Siempre he recibido críticas desde que comencé. Llevo en esta industria desde hace casi 15 años. Y sabes que es parte del juego y tienes que estar muy enfocado en quién eres y quién quieres ser. Y supongo que siempre habrá haters. ‘Haters gonna hate’ y no puedes hacer nada al respecto”.

Con un vestido de lentejuelas negro y una lazada que se extendía desde el cuello hasta los pies, Chiara Ferragni ha acaparado todas las miradas al entrar al lugar. Al querer conocer cuál es su inspiración sobre el look elegido para la velada, la italiana ha contestado: “Trabajo con diferentes estilistas y hemos decidido que lleve a Palomo (Spain). Es un diseñador español y quería ser clásica pero a la vez arriesgada, así llegamos a este punto”.

Finalmente, hemos querido saber si, al igual que las hermanas Pombo o las Kardashians, la influencer se atrevería a hacer un reality de nuevo. El matrimonio ya protagonizó una docuserie con Prime Video en 2021 llamada Los Ferragnez y ha confesado que no se cierra a la idea: “Tal vez ahora no, pero puede que en un futuro. Estaría bien contar mi historia y todo lo que ha ocurrido durante este año. Así que sí, claro”.

La crisis de imagen de Chiara Ferragni, la influencer ‘perfecta’ que ha perdido 85.000 seguidores en una semana.