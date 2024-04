Elena Tablada ha desvelado cuál fue la verdadera razón por la que terminó su relación con David Bisbal: “Hubo mucha gente en medio”

Elena Tablada y David Bisbal en una imagen de archivo (Europa Press)

Elena Tablada ha vuelto a traer al presente su mediática relación con David Bisbal tras acudir como invitada a ¡De Viernes! La influencer y el cantante almeriense tuvieron una historia de amor en el año 2006. Sin embargo, en 2011, un año después del nacimiento de su hija en común, Ella, los dos decidieron poner fin a su noviazgo. Ahora, la madrileña ha explicado en el espacio de Telecinco los motivos que propiciaron su separación.

La diseñadora ha explicado que su vínculo sentimental con el intérprete de Ave María no tuvo buenos frutos por personas ajenas a la relación. “Todo en mi vida ha venido acompañado de algo agridulce. Si yo fuese cazafortunas, seguiría con David Bisbal. Fue un cuento de princesas, pero también un cuento de demonios. Hubo mucha gente que se metió, eso fue lo que lastimó tanto la relación como después la separación”, ha asegurado en el formato de Telecinco.

Tres años después de que David Bisbal pusiese fin a su paso por Operación Triunfo, el artista coincidió con la exconcursante de Bailando con las estrellas en el aeropuerto de Miami por casualidad. En aquel entonces, ninguno de los dos sentía atracción por el otro, pero varios encuentros posteriores dieron pie a que ambos fuesen conociéndose mejor y, poco a poco, surgiera la chispa del amor.

Te puede interesar: David Bisbal se sincera: “Las sillas de ‘La Voz Kids’ México son mejores que las de España”

Elena Tablada se sincera sobre su relación con David Bisbal en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Elena Tablada y David Bisbal iniciaron un romance que estuvo marcado por una gran polémica, pues se decía que la influencer había sido la “culpable” de que el almeriense se separase de Chenoa, con quien el cantante tenía una relación desde 2001. Pese a que la diseñadora siempre defendió que su noviazgo con Bisbal empezó después de que el artista había puesto fin a su historia de amor con la intérprete de Cuando tú vas, aun muchos creen lo contrario.

“Nos conocimos (David Bisbal y ella) en los Premios Lo Nuestro, en 2005. Un amigo en común nos puso en contacto y empezamos a escribirnos. No estaba con ella, estaban en proceso de separación y él de gira. Empecé con él más tarde”, ha reiterado en el espacio de Mediaset, dando a entender que no todo fue como pareció ser.

Elena Tablada, concursante de 'Bailando con las estrellas' (Europa Press)

Respecto a su separación con el almeriense, la creadora de contenido ha asegurado que su noviazgo con Bisbal “fueron años muy bonitos, pero después se rompió el amor”. “Éramos muy niños, no supimos gestionar eso con madurez. Él no tenía la responsabilidad de darme el sitio ni el lugar, la única responsabilidad era mía y con el tiempo me lo recriminé”, se ha sincerado.

“David fue mi primer amor y nunca lo voy a olvidar. La relación fue maravillosa”, ha asegurado, agregando que pese a que ha pasado más de una década desde su ruptura, ella aún mantiene una buena relación con la familia del cantante. “Las relaciones son una montaña rusa, a esto me refiero cuando hay mucha exposición mediática, tienes conflicto, te calientas... David ha sido el gran amor de mi vida, no ha sido el único, mis dos grandes amores han sido los padres de mis hijas”, ha añadido Tablada.

Actualmente, la influencer y el cantante mantienen un vínculo cordial por el bien de su pequeña en común, quien a día de hoy tiene 14 años. “Desde el día que nació mi hija me he dedicado a ella, para mí es superimportante que tengamos nuestro triángulo Ella, David y yo, le moleste a quien le moleste”, ha zanjado.