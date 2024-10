Avalancha de denuncias por acoso sexual por redes a Eduard Cortés, director de ‘Ni una más’: “Yo también fui víctima a mis 17 años”

Imágenes de 'Ni una más', la serie dirigida por Eduard Cortés. (Netflix/montaje propio)

“Me llamo Eduard y soy de Barcelona y me dedico al cine”. “Así empezó”, dice escuetamente en una historia de Instagram de Norah Alexandra Vega, actriz y música que ha decidido unirse a la oleada de denuncias -anónimas y con nombres y apellidos- públicas contra el director Eduard Cortés, responsable de la reciente serie de Netflix Ni una más. Una serie que, precisamente, aborda de forma directa la violencia sexual.

La avalancha de denuncias en redes sociales comenzó con una historia de Instagram publicada en Instagram por la fotógrafa y directora española Silvia Grav (@silviagrav). “Este señor se pasó años haciéndome grooming -acoso y abuso sexual online- cuando yo tenía 19 y él 55, (aún tengo las conversaciones) prometiéndome ayudarme profesionalmente y ahí sigue dirigiendo pelis y series en España”, comenta mientras muestra la imagen del director. “Tuve algo de intuición y nunca quedé en persona aunque insistió”. Segura de que no era la única, pidió que la gente le compartiera si había alguien que hubiera pasado por una situación similar.

Capturas con algunas de las publicaciones que denuncian. (@silviagrav/montaje propio)

Las reacciones no tardan en llegar

Ese mismo día, Silvia subió a su Instagram una captura de mensajes anónimos que le acababan de llegar. “A mí me hizo lo mismo desde la misma cuenta.... también tengo las conversaciones de texto... me entró con lo mismo, hacerme un casting... las conversaciones acaban siendo sexuales”. Así, estas conversaciones muestran cómo supuestamente el director ofrecía proyectos a las mujeres para acabar siempre tratando temas sexuales. Así, introducía en las conversaciones temas como la masturbación, el sexo o la desnudez con pretextos como que para él “todo es freudiano”.

Esta misma excusa es la que denuncia Norah Alexandra en una conversación que al parecer tuvo con Eduard Cortés. “Vamos a ir por el lado sexual, te parece?”, le escribe a ella. “No lo sé Eduard”, responde ella tras varios mensajes de él. “Aún no nos hemos sentado a tomar un café y ya vas así a saco”. “Es que no quiero que lo veas como algo personal”, contesta él. Cuando ella le pregunta por sus intenciones, él propone “sacar tu parte más sexual. Exponerla. Estudiarla. Y luego ya veremos”.

Algunos de los mensajes publicados en el hilo 'Ni una más' de la cuenta de Silvia Grav. (@silviagrav/Instagram/montaje propio)

Recibió mensajes del director cuando tenía 17 años

Muchas han denunciado que lo realizó cuando ellas apenas tenían 20 años, mientras él superaba los 50. Incluso ha habido una mujer, la artista visual Eva Fàbregas, que ha asegurado que recibió mensajes cuando era aún menor de edad. Algunas de las conversaciones han sido publicadas desde el anonimato, pero también ha habido personas que no han dudado en hacer su denuncia públicamente. “Este mismo energúmeno me dijo a mí hace más de 10 años que me daría un papel en una de sus películas si me iba a su hotel esa misma noche”, denuncia la fotógrafa Bárbara Traver.

Este tipo de denuncias no han tardado en tener repercusión también en X, donde varios perfiles como el de la escritora y streamer Ava Draw (@ava_draw) o el de la artista Sara Nyca (@saranyca). “Me parece muy fuerte que nadie esté hablando de lo que está pasando con el director de la adaptación de Ni Una Más”, dice esta última en un post en X que ya acumula millones de visualizaciones. Una serie que habla sobre un caso de agresión sexual en un instituto.

De hecho, algunas de las actrices que han protagonizado la serie, como Nicole Wallace o Clara Galle han subido también historias a sus redes sociales, las cuales han sido igualmente relacionadas por las usuarias de las redes con las denuncias contra Eduard Cortés. “Estoy cansada yagotada de escuchar ‘rumores’ y ver cómo se quedan en silencios colectivos”, escribe la primera. “En particular, estoy harta de enterarme, mínimo, de un caso de violencia machista en cada proyecto que hago”.

Mensajes subidos por las actrices de 'Ni una más' en los mismos días que se hicieron las denuncias contra el director de la serie. (@itsnicolewallace/caaragalle)