Una mexicana que vive en España cuenta cuál es el estereotipo de los españoles que ha eliminado: “Me cambió totalmente la percepción”

Que hablan muy alto, que no perdonan una siesta, que salen mucho de fiesta, que a todos les gusta el flamenco, que se quedan en casa de sus padres hasta una edad tardía, que en todo el territorio hace calor y sol o que todos beben sangría y comen paella, son algunos de los estereotipos que se tienen sobre los españoles. Sin embargo, una mexicana que ahora reside en el país no menciona ninguno de ellos. En un vídeo subido por la creadora de contenido Claire Quinn menciona uno muy diferente.

En 2019 en España había 56.789 mexicanos empadronados, según datos de SciELO México. A pesar de que ambos países compartan idioma, muchas son las cualidades que les diferencian, entre ellas, algunas más de índole cultural. Por ejemplo, antes de que esta chica aterrizara en el estado, comenta que le avisaron de que “los españoles eran muy cerrados y eran mucho de juntarse entre ellos”. Algo que un primer momento puede chocar a alguien proveniente de México, ya que, lo que más destaca de la personalidad de los habitantes de este estado, tal y como recoge el portal web Somos Hermanos Mx, es que “suelen ser abiertos, nobles, comunicativos, extrovertidos y fácilmente tienden puentes de amistad”.

“Me cambió la percepción”

No obstante, la joven apunta que este pensamiento enseguida abandonó su mente. “Pero ahora que he tenido la oportunidad de tener varios amigos españoles y juntarme con gente de España”, comenta. Totalmente sorprendida, y a su vez orgullosa, explica que ahora se le hacen “bastante abiertos” y que lo mejor es conocerlos. Otro de los puntos a favor que menciona, es que son personas que se preocupan mucho por su entorno y que continuamente le preguntan que qué tal está. “La verdad es que se me hacen bastante abiertos, una vez que los conoces son muy de que te preguntan cómo estás, están muy pendientes de ti, y te cuidan mucho”, añade. “Fue un estereotipo que totalmente me cambió la percepción”, concluye la mexicana.

“Excelentes amigos”

El vídeo que ya acumula más de 58.000 visualizaciones y 2.900 ‘me gusta’, no ha tardado en recibir comentarios. Entre las opiniones destacan aquellas de habitantes de América del sur, actualmente residentes en España, que cuentan su experiencia viviendo en el país, algunos usuarios coinciden con lo narrado por la mexicana: “Tengo grandes amigos españoles. Vivo en Andalucía y son súper abiertos y sociables, excelentes amigos”. “España es maravillosa. Yo me enamoré de Madrid y de Andalucía y su gente”, “Somos personas super hogareñas y abiertas socialmente” o “Los españoles somos hermanos de los hispanoamericanos”.

Sin embargo, hay otros tantos perfiles que discrepan bastante: “No vale decir eso si vives en Madrid, vete al norte a ver si dices lo mismo”, “Yo viví en Valencia cinco años y sí son cerrados, pero es la cultura”, “La mayoría de los grupitos de jóvenes sólo se juntan entre españoles y los latinos somos más amigables” o “Madrid es así porque la ciudad siempre está recibiendo gente y se necesita estar más abierto a conocer otros”.