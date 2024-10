Jorge Ponce investiga a Medina, el estafador de famosos, en esta serie de Prime Video España

David Broncano y Silvia Alonso en 'Medina: El estafador de famosos' (Prime Video)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Medina: El estafador de famosos

Un misterioso personaje ha conseguido engañar a distintas personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo en España. El cómico Jorge Ponce, también estafado, inicia una investigación para encontrar a este hombre que durante 20 años engañó a muchas personas. La investigación se intercala con los testimonios de las víctimas, además de con recreaciones dramáticas de los timos y eventos que nadie tiene claro si realmente llegaron a suceder.

2. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Un reparto coral de personajes unos conocidos y otros nuevos debe afrontar la reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, desde el reino insular de Númenor hasta los extremos más remotos del mapa, estos parajes y personajes forjarán los legados que perdurarán más allá de su desaparición.

3. Citadel: Diana

Milán, 2030: Diana Cavalieri es una agente doble del sindicato secreto Citadel, infiltrada en Manticore, la agencia rival que destruyó Citadel ocho años antes. Atrapada en el frente enemigo, Diana podría abandonar para siempre la agencia, pero debe decidir si confía en un inesperado aliado: el heredero de Manticore Italia, Edo Zani.

4. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

5. La leyenda de Vox Machina

Son un hatajo de pendencieros inadaptados reconvertidos en mercenarios. A Vox Machina le interesa más el dinero fácil y la cerveza barata que proteger el reino. Pero cuando este se ve amenazado por algo maligno, esta bulliciosa panda se da cuenta de que nadie más puede restablecer la justicia. Lo que empezó como un día de pago más es ahora la historia del origen de los nuevos héroes de Exandria.

6. Star Wars: Las aventuras de los jóvenes Jedi (Star Wars: Young Jedi Adventures)

Kai, Lys y Nubs aprenden a dominar la Fuerza con el maestro Yoda en el planeta Tenoo y recorren la galaxia con la increíble Nash y RJ en el Halcón de Fuego Carmesí.

7. Those About to Die

Roma, 79 a. C. El pueblo, aburrido, inquieto y cada vez más violento, se ve contenido por dos cosas: comida gratis y espectáculos para su entretenimiento. Cuando las masas empiezan a hastiarse y a pedir sangre, se erige un estadio diseñado para celebrar combates de gladiadores: el coliseo. Bajo él trabajan y viven miles de personas y entre ellas se cuentan millares que morirán por los juegos.

8. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

9. Campeones: Oliver y Benji (キャプテン翼)

'Campeones' sigue a Oliver Atom, un joven futbolista con un talento excepcional para este deporte. Entrenado por Roberto, una exgloria del fútbol, Oliver puede soñar con los mayores trofeos de todo el mundo. Pero antes de la gloria, hay que ganar. Su principal rival dentro de este apasionado mundo será Benji, un portero de grandes aptitudes con el que tendrá una fuerte rivalidad.Este anime japonés reúne todos los elementos necesarios para los apasionados del fútbol: partidos espectaculares, jugadas maestras y una afición entregada. 'Super Campeones' ('Captain Tsubasa') se estrenó el 13 de octubre de 1983 en TV Tokyo. Su trayectoria en televisión se resume en dos temporadas y 128 capítulos con un gran éxito de audiencia, dando lugar a todo un fenómeno social.

10. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.