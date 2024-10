Cuatro años de la muerte de Fernando Falcó: de compañero de clase del rey Juan Carlos I a la infidelidad que tambaleó la jet set española

Fernando Falcó. (Getty Images)

Este domingo 20 de octubre se cumplen cuatro años del fallecimiento de Fernando Falcó, el primer marido de Marta Chávarri y hermano del marqués de Griñón, Carlos Falcó. Primo segundo del ducado de Alba, su padre, Manuel Falcó Escandón, duque de Montellano, contrajo matrimonio con Hilda Joaquina Fernández de Córdoba y Mariátegui, condesa de Santa Isabel. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Felipe, marqués de Pons; María del Rocío, condesa de Berantevilla; Carlos, marqués de Griñón; y Fernando, marqués de Cubas.

Nacido en el Palacio de las Dueñas de Sevilla en 1939, se desplazó a Madrid en su juventud para estudiar el bachillerato en una finca en Colmenar Viejo propiedad del marqués de Urquijo, conocida como Las Jarillas. El marqués de Cubas se convirtió en uno de los ocho seleccionados para estudiar en este internado tan especial, ya que se convirtió en la primera parada del rey Juan Carlos tras el exilio familiar a Portugal en noviembre de 1948.

Parte de los alumnos de Las Jarillas se examinan en verano de 1949. Juan Carlos de Borbón (en naranja) y Fernando Falcó (en verde). (EFE)

A raíz de su estancia en el instituto madrileño, ambos se convirtieron en grandes amigos durante años, aunque cada uno tomara caminos separados. Mientras que el rey emérito se formaba a la sombra de Franco para convertirse en el próximo jefe de Estado del país, Fernando Falcó estudiaba Derecho y se convertía —al parecer de la misma manera que don Juan Carlos, según las últimas informaciones— en uno de los solteros de oro de la sociedad madrileña.

De hecho, las malas lenguas hablan de posibles romances con mujeres como Ava Gardner, Cristina Onassis y Soraya Esfandiary, segunda esposa del emperador de Irán Mohammad Reza Pahleví. Sin embargo, lo que es cierto es que el marqués no pasó por el altar hasta los 43 años, aunque no lo hizo con cualquier persona. El entonces presidente de Real Automóvil Club (RACE) conoció a la hija del diplomático Tomás Chávarri cuando recurrió a él para convalidar su carnet de conducir estadounidense. En ese momento, el amor no pudo esconderse y aunque ella tenía 22 años y él 41, en 1982 contrajo matrimonio con Marta Chávarri.

Marta Chavarri junto a Fernando Falco Sentados en un sillón. (Foto de Aurora Fierro/Cover/Getty Images)

A lo largo del breve matrimonio, que destacó por grandes escándalos y supuestas infidelidades, ambos tuvieron a su único hijo, Álvaro Falcó, en 1983. Marta, quien falleció el pasado 21 de julio de 2023 a los 62 años, se convirtió en la primera It Girl de la jet set española gracias a sus imágenes en bikini y sus envidiables vestidos de cóctel en las fiestas de la alta sociedad marbellí que frecuentaba. Sin embargo, su nombre llegó a las portadas por su escándalo romántico, que se convirtió incluso en una crisis financiera.

En febrero de 1988, la revista Diez Minutos publicaba unas fotografías de Chávarri saliendo del hotel Palais Schwarzenberg de Viena junto a Alberto Cortina, delegado de Construcciones y Contratas S.A. y marido de la multimillonaria Alicia Koplowitz, dueña de la entidad empresarial. Este escándalo provocó que Cortina tuviera que dimitir de su cargo y dinamitó ambos matrimonios.

Tras esto, en 2003, Fernando Falcó volvió a contraer matrimonio de nuevo con la hermana de Alicia Koplowitz, Esther, quien también se había divorciado años antes. No obstante, este romance tampoco llegó a buen puerto y seis años después decidieron separarse. A partir de ese momento, el jurista se apartó de la vida pública y se refugió en su finca Velero, un lugar de casi 5.000 hectáreas en el Parque de Monfragüe, Cáceres, especializado en la caza del ciervo. Un paraje que en 2019 decidió vender para invertir en el restaurante Café Capuccino de La Moraleja.

Esther Doña, junto a Fernando y Carlos Falcó en una imagen que refleja la buena relación que tenían. (Europa Press)

Finalmente, su vida llegó a su fin en 2020, unos meses después de la despedida a su hermano Carlos Falcó a causa del mismo motivo: secuelas del Covid-19. Fernando fue el último de sus hermanos en morir, ya que Felipe falleció en un accidente de tráfico en 1962 y Rocío murió en 1990 tras sufrir un accidente con un carrito mientras bajaba por unas escaleras, con solo 57 años.

Actualmente, el título de marqués de Cubas lo ostenta su hijo Álvaro, quien el pasado año tenía que decir adiós a su madre de forma repentina por un infarto cerebral. Falcó, quien se casó en 2021 con Isabelle Junot, había tenido a su primera hija Philippa solo un mes antes.