Que en España hay un problema de acceso habitacional es un hecho. Así lo constatan los miles de españoles que el 13 de octubre se manifestaron en Madrid y Barcelona para exigir una solución ante el excesivo aumento de los precios de la vivienda en los últimos meses, bajo la amenaza de una huelga de alquileres si no se toman medidas. El Gobierno de Pedro Sánchez ya prepara las ayudas para que los jóvenes puedan alquilar, pero desde el interior algunas voces se alzan indicando que son insuficientes y la solución se encuentra en un cambio estructural.

Erik Harley, artista y experto en Estudios Urbanos, ha puesto el foco en “los políticos que continúan negando esta evidencia”. El autor del movimiento constructivo Pormishuevismo, que hace referencia a la arquitectura especulativa (”balnearios ilegales, puentes viajeros, rascacielos de récord, milagros económicos, sueños de futuro, vanguardia de cartón piedra, cemento, ladrillo y alguna que otra rotonda”), ha explicado en su cuenta de TikTok (@preferiria.periferia) que la Inteligencia Artificial podría haber dado con la clave para solucionar el problema de la vivienda.

En Cities Skylines II, una famosa franquicia de simulación de construcción, tú eres el alcalde y planificas, desarrollas y administras complejos ecosistemas urbanos: “Se han implementado características para hacerlo lo más realista posible y así mejorar la experiencia del juego. Cambios en la economía, en la planificación urbana y en el desarrollo social. Todo buscando mostrar lo que sucede en una sociedad democrática y capitalista, o al menos hacerlo de la forma más realista posible”. El videojuego, que utiliza Inteligencia Artificial, comenzó como un simple entretenimiento que buscaba emular lo que ocurre en una sociedad democrática y capitalista, pero terminó confirmando que el libre mercado es el causante de la crisis.

La solución de la IA

“Lo que encontraron los desarrolladores fue que al igual que en el mundo real, a medida que se construían y vendían casas en el juego, los precios subían tanto que nadie en la población de esta simulación podía permitirse comprar una vivienda. El juego por sí solo mimetizó una crisis de acceso habitacional, como la que hay en cualquier país desarrollado”, explicó Erik Harley.

Pero ¿qué hizo la IA para resolverlo?: “Eliminó la figura del propietario. Así, sin más. Donde más duele”. De esta manera, en el juego un ciudadano ya solo podría comprar una casa, pero nunca alquilarla. Esto provocó que los precios de las viviendas cayeran en picado y los ciudadanos de la sociedad ficticia, por fin, pudieron comprarse una casa. “Yo no digo que esta sea la solución, pero esta anécdota es interesante”.

La IA de un videojuego ha solucionado la crisis de vivienda. Pero no a todos les gusta la respuesta. Que haya cierto sector en la sociedad que continúe negando lo evidente no es nuevo. Lo que es nuevo es que una Inteligencia Artificial enumere las causas de la Crisis de Acceso a la Vivienda en España y haya políticos que sigan defendiendo que el mercado se regula solo. Podemos mirar si hay que legislar para implementar políticas de limitación en el precio del alquiler, discutir el ratio de pisos turísticos por habitantes, debatir sobre la idoneidad de construir vivienda de precio libre o regulado, ver si es posible implementar un sistema nacional de cooperativas de vivienda… Pero lo que no podemos hacer es permitir que los políticos continúen mirando hacia otro lado. Y mucho menos aquellos que dicen que son progresistas. Y no lo digo yo, lo dice la IA:

El artista quiso ir más allá, por lo que recurrió a otra IA para saber cuáles son los mayores problemas de acceso a la vivienda que actualmente tenemos en España. Al preguntar a Chat GPT 4, este le devolvió seis motivos:

Los precios inalcanzables: “ Comprar o alquilar es cada vez más caro , sobre todo en las grandes ciudades, mientras que los salarios siguen estancados. La brecha entre lo que se gana y lo que cuesta una vivienda es insostenible”.

La escasez de la vivienda pública y asequible: “Hay una gran escasez de vivienda social y las personas con ingresos bajos o medios son las más afectadas”.

La gentifricación y el turismo masivo : la Inteligencia Artificial señaló que este proceso que se está dando en la mayoría de núcleos urbanos, provoca la expulsión de “los residentes de siempre, encareciendo barrios enteros y favoreciendo el negocio para unos pocos”.

El acceso limitado a hipotecas y alquileres estables: según indicó Chat GPT 4 a la pregunta de Erik Harley, “entre el trabajo precario y las condiciones abusivas de los bancos, especialmente para los jóvenes , acceder a una vivienda digna se ha vuelto un lujo casi imposible”.

La especulación inmobiliaria y los fondos buitres : “Grandes fondos de inversión compran viviendas para especular, dejando a miles sin acceso a una casa, mientras se prioriza el beneficio sobre las personas”.

Por último, la falta de políticas eficaces: la IA señala que el Gobierno español “no ha tomado medidas estructurales suficientes para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho”.

Ante el asombro del artista, la Inteligencia Artificial finalizó su respuesta con un mensaje reivindicativo a favor de los afectados por la crisis habitacional: “¡La vivienda es un derecho, no un negocio!”. “Podemos mirar si hay que legislar para implementar políticas de limitación en el precio del alquiler, discutir el ratio de pisos turísticos por habitantes, debatir sobre la idoneidad de construir viviendas de precio libre o regulado, ver si es posible implementar un sistema nacional de cooperativas de vivienda… Pero lo que no podemos hacer es permitir que los políticos continúen mirando hacia otro lado. Y mucho menos aquellos que dicen que son progresistas. Y no lo digo yo, lo dice la IA″, sentencia Erik Harley.

