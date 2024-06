Tamara Falcó, sobre su nueva etapa como jurado de ‘Got Talent’: “Edurne tenía su criterio y yo tengo el mío”

Tamara Falcó y Florentino Fernández, jurados de 'Got Talent'. (Mediaset)

Got Talent regresará a la pequeña pantalla con una nueva temporada llena de sorpresas y nuevos talentos. Eso sí, tendrán que tener el visto bueno de los miembros del jurado, que en esta edición estará conformado por Risto Mejide, Paula Echevarría, Florentino Fernández y Tamara Falcó, que sustituye el hueco que dejó Edurne tras su marcha.

Es la primera vez que la marquesa de Griñón forma parte del concurso de talentos, que tiene previsto estrenarse en otoño. La hija de Isabel Preysler ha tenido que ponerse en el papel de jueza para decidir qué artistas pasan a la siguiente fase y cuáles tendrán que seguir probando suerte. Y lo cierto es que ha asumido las riendas de su nueva faceta sin ningún tipo de dificultad, tal y como asegura en una rueda de prensa a la que ha acudido Infobae España.

“Me siento muy afortunada de estar aquí. Había tortas para entrar en el programa desde que se fue Edurne y sé que había otros posibles jueces”, desvela la pareja de Íñigo Onieva, añadiendo que ha tenido una buena conexión con sus compañeros desde el primer momento. “Me han aceptado todos superbién. Me daba miedo Risto porque no había tenido ocasión de coincidir con él, con Paula sí, en alguna fiesta, y con Flo en MasterChef, pero con Risto no. Y la verdad es que me ha caído fenomenal, me llevo genial con él”, manifiesta, añadiendo que el presentador de televisión “tiene una tendencia especial a dar noes”.

“Ha habido talentos de todo tipo, que no me podía ni creer. Ha venido por ejemplo gente muy singular y que te sorprende un montón. Y después hay mucho talento español. Hemos visto un poco de todo. A mí que me encanta el circo, los números de baile o el cante, que quizás me llama más la atención, pero es que he descubierto aquí unos talentos brutales”, prosigue, explicando cómo está siendo su paso por el espacio de Mediaset.

La colaboradora de El Hormiguero explica que siempre que da un “no” suele argumentar sus respuestas con la idea de que sirva como crítica constructiva de cara al año que viene. Eso sí, alguna que otra vez se ha sentido mal por eliminar a alguien. “Doy mi opinión, y mis compañeros la suya. Al final no depende solamente de mí que se les elimine o no. Pero es verdad que hay un grupo de artistas, una disciplina... con la que no empatizo mucho, porque no les veo la gracia, aunque mis compañeros disfruten un montón”, se sincera Tamara Falcó.

Además, Falcó asegura que, pese a que no ha sido nada fácil asumir el puesto de la mujer de David de Gea, no ha habido comparaciones. “Edurne es fantástica y una gran profesional, y yo no he venido a competir con ella, yo soy yo y somos distintas. Edurne tenía su criterio y yo tengo el mío”, manifiesta.

Su experiencia en el concurso de talentos le ha abierto un nuevo mundo a Tamara Falcó, quien no duda en poner en práctica algunos de los talentos que ha visto en esta nueva edición. Eso sí, tiene claro que hay una disciplina de la que no podrá hacer alarde. “Canto mal. Yo canto porque me alegra, pero lo de cantar bien se quedó en el gen Iglesias. Me encanta el talento musical y escucharlo, porque además te lo puedes llevar a cualquier parte. Pero Dios da y quita”, explica, añadiendo que sus actuaciones favoritas han sido las de aquellas personas que “vienen por una causa social o para dar a conocer una fundación, pues tiene mucho mérito”.

La marquesa de Griñón terminará de grabar las entregas el próximo 30 de junio, lo que le permitirá celebrar su primer año de casada junto a Íñigo Onieva el 8 de julio. Para ella, sería un honor volver a formar parte de una nueva temporada de Got Talent, pues está “disfrutando un montón” de esta edición.

Tamara y Risto, el ala dura del jurado

Florentino Fernández también ha evaluado el paso de Tamara Falcó por Got Talent. “Es una tía con mucho sentido del humor, con mucha educación, muy sensible y, además, observadora”, dijo, poco antes de desvelar que ella y Risto forman el ala dura de la mesa del jurado. “A estas alturas de grabación de audiciones, lleva ya más noes que yo. Es una tía implacable, totalmente implacable. Se ha adecuado muy bien”, afirma el presentador Dani & Flo.

“Tiene de vecino a Risto Mejide... Lo que vivo desde el ala este de la mesa de los jueces, los veo muy bien y sobre todo los veo muy compatibles porque tienen esa crítica que a lo mejor los demás somos un poquito blandos porque metemos más matices, dentro de lo que es un artista actuando en un escenario tan importante”, continúa detallando el colaborador de La noche D.

Respecto a esta temporada, el humorista madrileño se encuentra sorprendido, al igual que sus compañeros, pues a las diez temporadas que lleva el formato, aún sigue habiendo talentos que sacan a relucir lo mejor de lo mejor. “Cuando piensas que hay un techo, de repente ves artistas. Son talentos que has visto muchas veces, pero la distinción está en el talento que tiene cada uno y en lo que ha trabajado, a lo que ha prestado atención, en lo que ha echado su tiempo”, asegura.

Además, ha detallado que su característico humor suele ser una buena arma para suavizar las críticas cuando dice un “no”. “El humor es algo indispensable en nuestra vida. O sea, que a mí siempre me ha acompañado en las situaciones más delicadas y en las más celebradas. Yo creo que la vida sin humor es bastante triste. De hecho, hasta Risto tiene sentido del humor...”, manifiesta.