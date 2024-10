Una española en Finlandia cuenta cómo los colegios crean lazos entre los niños: “Llegar a un lugar nuevo y tener ya esa comunidad es impagable”

La española @anna.matea (TikTok) vive en Finlandia y explica en sus redes sociales cuál es la diferencia en el día a día entre el país nórdico y España (Montaje Infobae: @anna.matea/TikTok y Pixabay)

El sistema educativo finlandés es considerado uno de los mejores del mundo, según indica el Informe PISA cada año. Con profesores altamente cualificados y un método que potencia las habilidades de los estudiantes en varios ámbitos, Finlandia se ha convertido en un modelo estrella de la educación a nivel internacional. Son muchos los factores que influyen en este éxito y Anna Matea (@anna.matea en TikTok), una española que reside en Finlandia, ha explicado a través de sus redes sociales una de las claves que potencian un aspecto fundamental de la vida estudiantil de los niños: la sociabilización.

“Seguro que habéis escuchado alguna vez que Finlandia tiene la mejor educación del mundo entero. No puedo comparar, soy usuaria de la escuela solo aquí, no en todo el mundo. Pero sí os voy a contar una cosa de nuestra escuela que me gusta un montón”, comienza el vídeo en el que ha habla sobre este tema.

Como ha indicado la usuaria de TikTok, la escuela en Finlandia comienza con un año de preescolar y el colegio dura otros seis años más. Para los más pequeños, entrar a una clase nueva en la que no conocen a ningún compañero, puede resultar complicado si tienen problemas para socializar o hacer amigos. Por ello, Anna explica que, aunque no sabe si se hace en todas las escuelas de Finlandia, existe una dinámica que facilita a los recién llegados integrarse en la vida estudiantil con mayor facilidad.

“Todos los alumnos son iguales y tienen los mismos derechos”

“Cuando empiezan lo que viene siendo prescolar, se les asigna un padrino o una madrina, que son los alumnos de quinto curso, a los que les quedan dos años en el colegio: quinto y sexto. Se hace una pareja”, explica Anna Matea. De esta manera, los estudiantes de quinto curso guían a los más pequeños en sus primeros pasos por la escuela: “Esto no quiere decir que los más mayores vayan a estar con ellos en clase y les van a enseñar. Para nada. Es básicamente una manera de crear lazos entre los niños, los ayudan a socializar con el resto de alumnos”.

La dinámica de algunas escuelas finlandesas ayuda a que los más pequeños se integren en la vida estudiantil (Pixabay)

Pese a que la pareja compuesta por un alumno de preescolar y otro de quinto no compartirá clases, la unión les permitirá contar con un apoyo en sus primeros días escolares, ya que les introducirán en la comunidad y les ayudarán a conocer a los compañeros de su misma edad: “Nuestra escuela es muy pequeña y de esta manera se crea un lazo y una sensación de comunidad muy muy fuerte, de respeto y de que nadie es más o menos por ser más mayor o más pequeño. Todos los alumnos son iguales, todos tienen derecho a lo mismo”, subraya Anna. Por tanto, la dinámica pretende evitar que ningún pequeño se sienta solo, así como que se produzcan situaciones injustas en las que los más jóvenes se vean amenazados por los mayores: todos son iguales independientemente de los años que tengan.

Pese a que los padrinos o madrinas abandonarán la escuela en dos años, el vínculo que se genera en la pareja es muy fuerte, tal como ha indicado la usuaria en TikTok: “Si de repente se encuentran, por ejemplo, en invierno en la pista de patinaje, ese vínculo sigue ahí, continúan siendo amigos, con todos esos años de diferencia”. Esto ha sido valorado muy positivamente por la española, que considera que es algo que se debería hacer en otros países: “Llegar a un lugar nuevo y tener ya esa comunidad es impagable”.

Sin embargo, Anna Matea también ha señalado la importancia de que la educación continúe en casa, aunque la dinámica que se realiza en el colegio donde vive permite a los niños generar unas habilidades que es difícil aprender en el hogar. Los padres y madres, por tanto, tienen un papel fundamental en el desarrollo educativo de sus hijos, algo que también se potencia en las escuelas finlandesas: “Otra cosa que me gusta un montón de nuestro cole en Finlandia es que incluye a los padres y nos invitan muchísimas veces a formar parte del día en la escuela. No sé si esto en España lo hacen, pero a mí me parece superguay”.

Pese a que la española no ha ponderado la educación de Finlandia por encima de la de otros países, ha mostrado una serie de dinámicas que se desarrollan en estas escuelas y que, en el caso de que no se apliquen ya en los colegios españoles, podría ser interesante tener en cuenta para potenciar la sociabilización y la integración de los padres en la vida educativa de sus hijos.