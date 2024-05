Una española en Finlandia explica por qué los niños que no pueden ir solos al colegio van en taxi gratuito

@anaaconrado. (TikTiok)

En el intrincado diseño del sistema educativo finlandés se esconde una particularidad que resalta por su singularidad: la adaptación a las necesidades de movilidad de los estudiantes que, por diversas razones, no pueden realizar el trayecto al colegio por sus propios medios. Ana Conrado, una profesora española residente en Finlandia, ha compartido a través de un video en TikTok algunas reflexiones y anécdotas personales que dan luz a este aspecto poco conocido del modelo educativo del país nórdico.

“Niños que en Finlandia no pueden ir solos al colegio van en taxi”, señalaba Conrado en su video, introduciendo así una realidad desconcertante para muchos. En su explicación, profundiza sobre la política educativa que insta a que todos los niños deben ser capaces de desplazarse solos a la escuela, una medida que busca fomentar la independencia y seguridad en los menores desde edades tempranas. “En Finlandia todos los niños tienen que poder ir solos al colegio, porque además los horarios no se adaptan a los horarios de trabajo de los padres. Entonces tienen que ir solos y van siempre al colegio que está más cerca de su casa”, explica la docente.

Una cuestión de seguridad

Sin embargo, esta normativa contempla excepciones que atienden a situaciones particulares donde el desplazamiento autónomo del estudiante al centro educativo resulta inviable. “Lo que pasa es que luego los niños pueden encontrarse con distintos problemas o situaciones que les impidan ir solos al colegio, como puede ser, por ejemplo, que vives en una casa en el bosque perdida y no tienes ningún colegio cerca”, relata Conrado.

Las circunstancias abarcan desde ubicaciones remotas hasta situaciones familiares delicadas, como órdenes de alejamiento, que comprometen la seguridad del menor en su camino a la escuela: “Imaginaos pues, un padre, una madre que tiene una orden de alejamiento al niño y el niño con ocho años pues no puede ir solo andando al colegio por si acaso”.

La facilitación de este servicio no se percibe como una simple conveniencia, sino como una respuesta estructurada a las necesidades específicas de los estudiantes. “Hay mucha gente que cuando se lo cuento me dicen que porque hacen esto es mucho más fácil coger un bus o lo que sea. Vale, a ver si tú vives un poco lejos y al final vas a un colegio que está lejos y tú puedes ir solo. En este caso vas en bus solo, pero si tú no puedes coger un bus, no puedes ir solo. ¿Allí te ponen los taxis y porque no te ponen un bus escolar? Porque a lo mejor en un colegio hay tres casos, cuatro casos, un caso. No lo sé, depende”, argumenta Conrado

“Incluso en mi clase, por ejemplo, tengo el caso de un niño que también viene en taxi por X razones y el niño vive, si no me equivoco, a 100 metros del colegio. Vive en la misma calle, pero necesita que un taxi le recoja en la puerta de su casa y le lleve al cole”, comparte Conrado.

Este enfoque flexible y adaptativo del sistema educativo finlandés hacia la movilidad estudiantil no solo demuestra un compromiso con la accesibilidad y la inclusión, sino que también revela un profundo respeto por las circunstancias únicas de cada estudiante, garantizando que todos, sin excepción, puedan acceder a su derecho a la educación en condiciones de seguridad y bienestar.