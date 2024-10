“Se acaba de morir mi padre homófobo y quiero que haya un travesti en el entierro”: la bizarra propuesta que le ha llegado a Samantha Ballentines

La 'drag queen' Samantha Ballentines. (Gonzalo Gallego/Samantha Ballentines/@samanthaballent)

Samantha Ballentines es una de las drag queen más conocidas de España. Desde su aparición en Drag Race España, se la ha visto en numerosos shows humorísticos y de otros ámbitos del arte y la fiesta. De esta forma, se ha convertido en una de las travestis más icónicas de nuestro país, acumulando miles y miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales.

A raíz de esta popularidad, este fin de semana se ha vuelto viral una proposición que alguien le hizo por mensajes privados y que ella decidió compartir con la gente a través de capturas. En estas imágenes, se puede ver como una persona contacta con ella a partir de una pregunta: “Hola Samantha, haces funerales?”. Una cuestión a la que ella responde afirmativamente. “Genial, porque se acaba de morir mi padre homófobo y quiero que haya una travesti en su entierro”.

Un hombre de pueblo

Samanthha no sale de su asombro, y lo único que es capaz de escribir de vuelta es un “ostias”, que rápidamente se ve interrumpida por la interesada o el interesado, que precisa acto seguido que no puede “pagar más de 1.000 euros”, aunque sí abonaría tanto el transporte como el hotel. “Eso es perfecto”, le asegura Samantha. “Lo que pasa es que tiene que ser pasado mañana porque obvio, se acaba de morir”, continúa la otra persona.

La conversación se sigue desarrollando para concretar los detalles, y es entonces cuando Samantha advierte de los problemas que podría tener para llegar al lugar del funeral. “Que no sé cómo llegar hasta allí corazón”, insiste, “¿hay bus?¿Me puedes recoger?”. La otra usuaria no se hace de rogar, y sigue señalando que su pueblo “es una mierda”, “imagina mi padre”, sigue, “de toda la vida aquí”. La drag siente entonces pena por la persona que lleva allí toda su vida, solo que esta parece tener claro que esa situación está muy cerca de terminarse.

Una oferta que no podría rechazar

“También te digo con la herencia me pienso ir a Madrid y ser la más maricona”. Un último mensaje que secunda la propia Samantha con un “¡Di que sí!”. Un poco más prudente, sin embargo, se muestra esta última en el propio texto del post en el que ha subido las imágenes. “No sé si me estará troleando o es real pero, wow, podría ser mi primer show en un funeral”. Una idea que ha encandilado a muchos de sus seguidores y seguidoras, que piden saber más sobre cómo se desarrolla este posible espectáculo. “Queremos seguir esto”, dice una.

En el lado contrario, también hay quien condena este tipo de actitudes, en pos de que puede tratarse de algo que podría no ser del agrado de la persona fallecida. “Si te queda un mínimo de moral, deberías de dejar a los muertos y el dojor de los familiares tranquilos. Con eso no se juega. Por mucho que su hijo odiara a su padre”. “Si eres homófobo lo siento pero bailaré sobre tu tumba, sorry not sorry, no haber sido una basura de persona en vida”, le contestan a este último usuario, lo que ha dado paso a una polémica muy encendida.

