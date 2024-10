Zeus Montiel confirma que cree en la “relación” entre su madre y Juan Carlos I: “Es difícil resistirse a una figura como Sara Montiel”

Zeus Montiel en una imagen compartida en Instagram (@zeusmontiel_)

La filtración de los audios entre Bárbara Rey y Juan Carlos I ha mostrado una nueva faceta del rey emérito que no se conocía en sociedad. Sin embargo, según Pilar Eyre, puede haber al rededor 2.500 mujeres que hayan mantenido una relación con él. Y, en su publicación en la revista Lecturas, apuntaba a que una de ellas era Sara Montiel. A partir de ese momento, los medios de comunicación del país se han propuesto revelar a más amantes del padre de Felipe VI y desde Espejo Público, confirmaban su romance con la cantante.

Según la periodista Gema López, el primer encuentro entre Montiel y el rey ocurrió cuando él tenía solo 19 años, y desde entonces hubo varias ocasiones en que se vieron. Además, menciona un famoso episodio de caza en el que la reina Sofía aparentemente sorprendió a Juan Carlos con otra mujer, siendo esta última Sara Montiel. “Esa famosa cacería donde dicen que la reina Sofía había pillado a Juan Carlos con otra... Esa otra era Sara Montiel”.

Este fin de semana, Zeus Montiel, el hijo de la icónica artista, acudió al programa Fiesta de Telecinco para promocionar su nuevo sencillo titulado La noche está buena. Durante su entrevista, los periodistas no tardaron en preguntarle sobre la supuesta relación entre su madre y el rey emérito. Con un toque de ironía, Zeus comentó: “No esperaba que me hicieran esa pregunta... Algo he oído y leído y, en el supuesto caso de que pasase algo entre ellos, yo ni había nacido”.

No confirma el romance, pero sí que asegura que la relación del emérito con su familia era muy cercana: “Mi padre era muy amigo del rey emérito y también de la reina Sofía, yo recuerdo de pequeños haberles visto en varias ocasiones”. Aunque deja la puerta entreabierta, y asegura que podría haber ocurrido: “La vida de mi madre era muy intensa, todo puede ser. Es difícil resistirse a una figura como Sara Montiel, ¿no? Pero bueno, no sé si fue cierto o no. Si pasó, pasó y si no, pues no”.

Según informó Pilar Eyre, Juan Carlos I y Sara Montiel coincidieron en una fiesta que organizó la Casa de Alba en el Palacio de Liria, y, en uno de los salones reservados, se produjo uno de los “intercambios amorosos”. Aunque, años antes, ambos se conocieron mientras él aún era Príncipe de Asturias en una recepción en la embajada de Estados Unidos, en marzo de 1961. Ante esto, Zeus recuerda que la trayectoria de Sara Montiel fue “muy intensa” y opina que podría haber probabilidades de una relación entre ellos: “Bueno, viendo la vida de mi madre cómo fue de intensa, posiblemente podría ser, pero no lo sé, de verdad”.

El nuevo objetivo de Zeus

Sin embargo, el exconcursante de GH VIP acudió al programa de Telecinco para hablar de su nuevo proyecto musical, algo que ya hizo anteriormente ante la agencia Gtres: “La verdad es que estoy muy contento con el nuevo single La noche está buena, que la estrené hace un par de días. La aceptación es muy buena y la gente se está sorprendiendo porque está escuchando y conociendo un artista, que es lo que yo quiero ser en esta vida”.

Y afirmó, que siguiendo el camino de su madre, lleva muchos años queriendo ser artista y dedicar su vida a la música: “Desde hace años lucho por ello. Es muy difícil, mucho más de lo que la gente piensa. No es nada fácil vivir en este mundillo y más siendo quien soy que, aunque la gente piense que tengo facilidades, en absoluto. Es más complicado”.