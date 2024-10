De Sara Montiel a Raffaella Carrà: Pilar Eyre destapa todas las amantes del rey Juan Carlos y su “pulsión sexual exacerbada”

El rey emérito, Juan Carlos I, en una fotografía de archivo (Jesús Hellín/Europa Press)

El rey emérito se encuentra en el punto de mira por las últimas revelaciones sobre su relación con Bárbara Rey. Las fotografías que confirmaban su romance y las últimas grabaciones que Okdiario ha sacado a la luz han hecho que aumente la curiosidad, por saber más sobre las infidelidades de Juan Carlos.

La periodista Pilar Eyre, en Lecturas, ha sacado a la luz el gran historial de mujeres con las que estuvo el rey y al que la reina Sofía tuvo que hacer frente durante su matrimonio. Desde que cumplió la mayoría de edad, “era todo un mujeriego” y se veía con muchas mujeres a escondidas, aunque por las declaraciones de alguna de sus amantes, parece que antes de los 18 años, el rey ya había tenido alguna que otra relación sexual.

“Juanito tenía solo 18 años, pero era evidente que se había acostado con muchas mujeres”, pronunció la condesa Olghina de Robilant cuando le preguntaron sobre el monarca. Su encuentro íntimo tuvo lugar en 1956 en la boitê Muchaxo de Estoril. Contaba que: “Me arrinconó, me besó apasionadamente y después me llevó a su Volkswagen escarabajo, tendió los asientos y sobre esa improvisada cama me hizo el amor de una forma sabia y lenta”.

Su paso por la escuela militar

Cuando llegó a la Escuela Militar de Zaragoza, el joven soberano consiguió un proveedor, el notario García Trevijano, quien le daba el contacto de diferentes chicas para que este tuviese sus momentos íntimos con ellas. Generalmente, eran extranjeras, pues así había menos probabilidad de meterse en líos, siempre según Eyre. Como su nieta Leonor hará el año que viene, Juan Carlos embarcó en el buque de Juan Sebastián Elcano y en cada parada del barco, el emérito buscaba algún antro portuario para encontrar a alguna mujer.

Llegó a mantener una relación con la famosa Sara Montiel y otra con Miss Universo Gladys Zender, pero Franco quiso cortar la relación. Ya en la academia del Ejército del Aire en Murcia, continuó con sus costumbres y el historial de mujeres aumentó considerablemente. “Lo mejor es recurrir a profesionales que nunca te van a meter en líos de abortos ni chantajes”, habría dicho Juan Carlos a uno de sus compañeros de la escuela.

La llegada de Sofía

Aunque ya se conocían de hace tiempo, la relación con Sofía comenzó en mayo de 1961, pero aunque este iniciase una relación seria con la princesa de Grecia, el monarca no dejó de lado sus encuentros con mujeres. Paralelamente a la reina estaba la condesa Olghina. Esta se encontraba escondida en una pensión y mientras que por el día estaba con Sofía, por la noche ‘Juanito’ salía en busca de su amante.

Los reyes eméritos, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Aunque nunca paró sus aventuras con mujeres, no fue hasta la muerte de Franco cuando Don Juan Carlos se liberó e incluso, cambio de look. En las grabaciones que se dieron a conocer hace unos días, el rey confesaba que el disfrute con Sofía había sido mínimo, y es que la reina estaba avisada por su madre Federica, quien le dijo: “Si no lo hace contigo, buscará fuera del matrimonio”, y la reina no se equivocaba.

De todas las mujeres con las que el rey ha mantenido encuentros íntimos, Marta Gayá es con la que él ha tenido mayor relación. Y es que aunque ahora continúan teniendo una relación de amistad, siempre se ha sabido que los sentimientos del emérito por ella eran grandes.