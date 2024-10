La nueva dinámica de ‘Gran Hermano’ con los expulsados que ha enfurecido a la audiencia

Candidatos a la primera expulsión de 'Gran Hermano'. (Mediaset España)

La noche de ayer, 8 de octubre, supuso un cambio nuevo en la dinámica de Gran Hermano, el reality show de Telecinco. No es el primer giro que del programa en esta edición, pues ya se han visto nuevas normas como que el público elija a los concursantes para el casting final o que alguno de los participantes pudiesen salvar a dos de sus compañeros de la nominación.

Hasta ahora, todo ha ido bien; sin embargo, ayer Jorge Javier anunciaba un nuevo reto para los participantes, algunos de ellos podrán tener una vida extra, con la cual uno de los de los concursantes expulsados podrá volver a ser participante del formato. “A partir de este jueves, los concursantes podrán optar a un poder absoluto. ¡Máximo! Los expulsados podrían volver a la casa si alguien hace un sacrificio de flipar. No os lo perdáis. El jueves”, decía Jorge Javier.

La audiencia no se ha querido quedar callada ante la nueva dinámica anunciada por el presentador, y las redes sociales se llenaban de comentarios criticando al programa por la decisión escogida. Lo que más ha molestado a la audiencia ha sido que no sea esta quien decida si un concursante pueda volver o no a la casa de Guadalix, y que, por el contrario, tenga que ser el concursante que tenga el poder.

Los nominados de la semana

Juan y Javier fueron los dos nominados de la noche, y, por tanto, el que se vaya de los dos, sí que tendrá la posibilidad de disfrutar de la nueva dinámica. La cosa esta semana iba de chicos con nombre que empezaban por J y es que Jorge se ha convertido en el salvado de la nominación, quien se ha emocionado al conocer la noticia. El joven también ha querido aprovechar el momento de la salvación para pedir perdón a sus compañeros, que por desgracia para ellos, siguen nominados.

Porcentaje de votos de Javier y Juan, nominados de `Gran Hermano´ (X/ @ghoficial)

Esta edición está llena de novedades, y es que otra de ellas, es la posibilidad de conseguir el poder del Big Bro, el cual sí posees, te permite salvar a uno de los compañeros que estén nominados. Esta semana, la afortunada ha sido Vanessa, la gallega puede seguir una semana más en el concurso gracias a su compañera Silvia. “Lo he pasado muy mal, para mí es un sueño estar aquí. Si no estoy nominada es un chute muy grande. Yo sé que me van a seguir nominando hasta que me eche la gente”, decía la cantante de orquesta al enterarse de la noticia.

Algunas incógnitas

En cuanto Jorge ha anunciado lo que iba a pasar a partir del jueves, los seguidores más fieles han preguntado también por Elsa y Maite, y si estas formaban parte de los concursantes que pueden gozar de la segunda oportunidad de vivir el concurso de GH.

Estas dos, nunca llegaron a convertirse en concursantes oficiales, pues no forman parte de la lista de nombres del casting final. La organización del programa de Mediaset no ha dicho nada, por el momento, sobre si estas entran o no en esa repesca. Pero lo que está claro, es que después de la tensión que se vivió en plató entre Jorge Javier y Maite, es probable que esta no pueda optar a volver.

Para conocer la decisión final, habrá que esperar a la gala del próximo jueves para ver si el presentador cuenta más novedades. Lo que se conoce de momento es que los nominados de esta semana sí que podrán optar a regresar junto a sus compañeros.

De momento, toca esperar para ver que ocurre el próximo jueves con la nueva norma del programa. Además de conocer quien se convertirá en expulsado definitivo de los que forman parte del casting final.