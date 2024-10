La noticia que el príncipe Harry y Meghan Markle revelaron en la boda de Eugenia de York y que no sentó nada bien a la novia

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan Markle con su hijo en St George's Hall en el Castillo de Windsor (Dominic Lipinski/Pool vía REUTERS/ Foto de archivo).

El 12 de octubre de 2018, la Capilla de San Jorge en Windsor fue el escenario de una de las bodas más memorables del año en la realeza británica: el enlace de la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank. Este evento, lleno de alegría y rodeado de personalidades destacadas, prometía ser un día perfecto. Sin embargo, un anuncio inesperado por parte del príncipe Harry y Meghan Markle cambió el ambiente de alegría y dejó a la novia y a su madre, Sarah Ferguson, en una situación muy incómoda.

Según afirma el Daily Mail, la boda de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson con Jack Brooksbank, empresario vinculado a la marca de tequila Casamigos, se presentaba como un cuento de hadas. Eugenia, muy cercana a su primo Harry, estaba encantada de contar con él y Meghan en su gran día. De hecho, la pareja había pospuesto su tour real a Australia para poder asistir a la celebración.

Lo que nadie anticipaba era que Harry y Meghan eligieran este evento, donde se encontraba toda la familia reunida, para anunciar su esperado embarazo. Recién casados en mayo de ese mismo año, la pareja compartió la noticia de que esperaban su primer hijo, Archie. En su biografía, Spare, Harry mencionó que pensaron que el ambiente festivo sería el momento ideal para comunicar su felicidad a algunos miembros clave de la familia real. Comenzaron por su padre, el entonces príncipe Carlos, quien recibió la noticia con sorpresa y alegría, pero en cuestión de minutos todos los presentes eran conscientes del estado de Meghan Markle.

El principio del fin

Y, aunque la revelación fue recibida con una gran sonrisa por algunos, como Kate Middleton o los propios Felipe y Letizia, la reacción de la princesa Eugenia y su madre fue muy diferente. Según Tom Bower, autor de Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, ambas se sintieron ofendidas por lo que consideraron una falta de tacto de Meghan al hacer un anuncio tan personal en un día que debería haber estado dedicado a Eugenia. Tal y como revelaron Dylan Howard y Andy Tillett en otra de las biografías sobre el romance de los duques de Sussex: “Esto fue una gran metedura de pata social, incluso si no eras un royal, al robar el protagonismo de Eugenia, que estaba furiosa, al igual que su madre, Sarah”.

La mala relación que se generó ese día fue el comienzo de la salida de Harry y Meghan de las funciones reales y su huida a Estados Unidos. Y es que, aunque después de ese momento la Familia Windsor intentó mantener las apariencias y la buena relación en público, los medios británicos afirman que fue el principio del fin. Además, más tarde en la entrevista con Oprah Winfrey, la pareja revelaría que se sintió profundamente ofendida con los comentarios que se realizaron en una de las reuniones sobre el futuro color de piel que tendría su hijo.

No obstante, entre los actuales rumores de crisis en el matrimonio las afirmaciones de los medios indican que el futuro del duques de Sussex está cada vez más cerca de Reino Unido. Y es que, según informan diarios como The Mirror, el príncipe quiere volver a retomar la relación con su padre en un momento tan delicado de salud como el que muestra, después de ser diagnosticado de un cáncer a comienzos de este año. Además, en el caso de que su padre falleciera, posiblemente Harry tenga que volver para apoyar a su hermano Guillermo en la monarquía.

