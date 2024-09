El príncipe Harry regresa a Londres y evita el reencuentro con su padre durante su aislamiento en Balmoral

El Príncipe Harry de Gran Bretaña asiste a la ceremonia de los Premios WellChild 2024, en Londres, Gran Bretaña, el 30 de septiembre de 2024. (REUTERS/Hannah McKay)

El Príncipe Harry ha vuelto a pisar suelo británico para acudir a una gala de premios en Londres; y, contra todo pronóstico, parece que no va a haber reencuentro con su padre, Carlos III. El duque de Sussex llegó esta tarde muy sonriente al Hotel Royal Lancaster para acudir a la ceremonia de la organización benéfica WellChild, donde se ha reconocido la labor a niños, adolescentes y padres.

Este regreso a Inglaterra vuelve a hacerlo en solitario, ya que Meghan Markle ha decidido permanecer en Estados Unidos mientras que él asiste a Londres como padrino de la organización benéfica desde hace 15 años. Esta visita ha provocado muchas especulaciones y ha reabierto el tema de su distanciamiento con su hermano, el príncipe Guillermo. Sin embargo, tal y como apunta el diario The Mirror, es bastante improbable que se reúna ni con el príncipe de Gales y ni con su padre.

Y es que, Carlos III se encuentra refugiado en Balmoral tras varios días difíciles por el tratamiento de su cáncer; y, aunque su hijo no dudó en coger un avión para encontrarse con él en Buckingham al anunciar al mundo su enfermedad, parece ser que desde entonces no se han vuelto a ver.

El príncipe Harry de Gran Bretaña posa para una fotografía con la directora general del Royal Lancaster Hotel, Sally Beck, el director ejecutivo de Wellchild, Matt James, el presidente del consejo directivo de Wellchild, Craig Hatch, la vicepresidenta sénior de comunicaciones globales y la oficina ejecutiva de GSK, Sally Jackson, mientras asiste a la ceremonia de los premios WellChild 2024, en Londres. , Gran Bretaña, 30 de septiembre de 2024. (REUTERS/Hannah McKay)

Su papel en ‘WellChild’

Su dedicación a la beneficencia la aprendió de su madre, Diana de Gales; y por ello, el duque de Sussex no se pierde ningún año la ceremonia de los Premios ‘WellChild’. En esta, se reconocen las cualidades inspiradoras de jóvenes gravemente enfermos y la dedicación de los profesionales que los cuidan. Y este año, presentó el premio al Niño más inspirador, de cuatro a seis años, y dedicó unas emotivas palabras: “Mi premio es estar aquí con ustedes”.

Durante el evento, un niño llamado Noah Nicholson, de siete años, que padece parálisis cerebral y otras condiciones médicas complejas, acaparó todos los focos al tirar sus juguetes, provocando la risa entre todos los asistentes mientras Harry los recogía.

Otra ganadora, Scarlett Cripps, de siete años, le ha regalado a Harry un conjunto de corazones de cristal, cada uno representando a un miembro de su familia. Scarlett ha explicado que los corazones estaban llenos de amor y que debe de apretarlos en momentos de tristeza para recordar lo especial que es. El duque no ha podido evitar emocionarse y agradecer el gesto, y ha mencionado que lo usará para recordar a su mujer e hijos cuando se encuentre lejos.

Esta no es la única escapada programada del duque de Sussex en estos días. Tal y como informa The Mirror, la semana pasada se confirmó que Harry viajará al sur de África a principios de octubre para un encuentro de su organización benéfica Sentebale, la cual fundó en 2006 junto al Príncipe Seeiso de Lesoto. Este será su primera visita a la región desde 2019 y se centrará en reunir a líderes empresariales y filántropos para trabajar en la prosperidad de las comunidades del sur de África, especialmente enfocándose en el papel de los jóvenes. Para esta, recorrerá no solo el país de Lesoto, sino también viajará a Johannesburgo, Sudáfrica.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.