Los portales inmobiliarios contradicen a la Generalitat y aseguran que el alquiler en Cataluña ha subido tras topar las rentas

Vista aérea de Barcelona. (Shutterstock España)

Los datos ofrecidos por la Generalitat de Cataluña anunciando que tras la implantación del índice de precios del alquiler, el pasado mes de marzo, las rentas en la comunidad bajaron entre el 3% y el 5% contrastan con los que ofrecen los portales inmobiliarios que indican que en los últimos seis meses han subido en la región.

La encargada de dar la buena nueva inmobiliaria fue la portavoz del Govern de Cataluña y consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, que el pasado jueves señaló que la aplicación de topes al alquiler en Cataluña ha dado “buenos resultados”, con una rebaja del precio de entre el 3% y el 5%, lo que “indica ya una contención en el alquiler”.

Eso sí, reconoció que esta caída “no es significativa, pero ya estamos viendo los precios hacia abajo”. No obstante, se mostró muy prudente ante estas cifras y advirtió de que se trataban de “unos primeros datos que ya nos indican que quizás pueda haber buenos resultados al respecto de esta limitación del tope de alquiler”. Según anunció, la semana que viene dará “la concreción, porque estamos trabajando aún en este tema” y, para ello, hay diferentes observatorios analizando y contrastando los datos, “para no dar mensajes que luego no se correspondan al rigor necesario”.

Subida del alquiler del 4,7% en el segundo trimestre

Sin embargo, estos datos a la baja contrastan con los ofrecidos por los portales inmobiliarios, que recogen una subida de los alquileres en Cataluña en los últimos seis meses. Por lo que respecta al segundo trimestre del año, el primero en implantarse el tope a las rentas, estas subieron en Cataluña un 4,7%, por encima de la media del país, que se situó en el 2,3%, según un informe de Fotocasa.

Eso sí, estas subidas fueron inferiores a las que se produjeron en otras comunidades autónomas como Cantabria, que registró una escalada del 13,8%; la Región de Murcia, con un 10,2%, o Madrid, con el 7,6%.

Tras esta remontada, Cataluña fue la tercera autonomía con el precio del metro cuadrado en renta más caro: se pagó en ese periodo a 17,26 euros, por debajo de los 18 euros de Madrid y de los 19,71 euros de Baleares.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, señala que “el precio del alquiler se mantiene en niveles máximos en prácticamente todo el país y el coste promedio ya supera los 1.000 euros mensuales”. Incide en que tras dos años consecutivos de incrementos significativos y la mayor aceleración registrada, el precio del alquiler está en su punto más alto.

Rentas al alza en las cuatro provincias

Entre abril y junio de este año, también subieron los alquileres en las cuatro provincias catalanas. En Girona remontaron un 6,1%, algo más que en Barcelona, que lo hicieron un 5,8%. Mientras que en Tarragona el incremento fue del 3,2% y en Lleida del 0,7%. Así, la provincia de Barcelona es la segunda del país con el precio del alquiler más caro, a 19,49 euros el metro cuadrado, alcanzando máximos históricos, algo por debajo de los 19,71 euros que se pagan en la provincia de Madrid.

En cuanto a los municipios, las rentas subieron en Barcelona capital un 4% en el segundo trimestre, en Girona lo hicieron un 2%, mientras que en Lleida bajaron un 2,8% y en Tarragona capital cayeron el 8,5%. Fue la tercera capital española en la que más bajaron los precios entre abril y junio.

Barcelona, la capital con el alquiler más caro

Los datos sobre el precio del alquiler durante el tercer trimestre del año ofrecidos por la Generalitat también contrastan con los registrados por el marketplace inmobiliario Idealista, que recoge que las rentas subieron en todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña.

En cuanto a las capitales, Idealista señala que el alquiler subió entre junio y agosto en Barcelona un 12,1% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en la capital con las rentas más caras, al pagarse a 22,4 euros el metro cuadrado. Lleida registró la menor subida del país, con un 3,8%.

En cuanto a provincias, Idealista indica que en la de Barcelona el coste del alquiler remontó un 11,8%, convirtiéndose en la más cara para arrendar, con 19,2 euros el metro cuadrado.

A juicio de Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, “la situación actual del alquiler en España es alarmante y requiere soluciones inmediatas”. Critica el tope de precios a los alquileres y argumenta que “años de políticas restrictivas” han provocado la retirada de viviendas en renta del mercado, así como la de los potenciales inversores.

Para paliar este problema, propone adoptar “de forma inmediata medidas para flexibilizar y equilibrar la relación entre las partes y proporcionar al propietario mayor seguridad jurídica”, ya que “solo de este modo podremos hacer crecer de forma rápida el parque de viviendas en alquiler”.