‘The Economist’ carga contra Pedro Sánchez: “Se aferra al poder a costa de la democracia”

Imagen de archivo de Pedro Sánchez (Europa Press/Fernando Sánchez)

El medio inglés The Economist, conocido por abordar la actualidad en materia de economía a nivel global y las relaciones internacionales, ha publicado un artículo en el que carga contra el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez. Esta no es la primera vez que la publicación ha criticado duramente la legislatura de Sánchez: hace unos meses juzgaron negativamente la carta dedicada a la ciudadanía en la que el presidente informaba de que se tomaría unos días de reflexión tras el anuncio de la investigación contra su mujer, Begoña Gómez. En ese momento, se refirieron a él como “rey del drama” y consideraron que su decisión respondía a un “intento de mantenerse en el poder”.

Ahora, el artículo que The Economist dedica a Sánchez, encabezado por el titular Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española, enumera una lista de estrategias políticas que se han llevado a cabo durante los últimos meses: la amnistía, el pacto con partidos políticos como EH Bildu o Junts y los nombramientos de políticos en el Tribunal Constitucional y el Banco de España.

“Un estratega astuto y despiadado”

The Economist ha ponderado “la obsesión de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder”, haciendo uso de coaliciones, pactos y medidas que se lo permitan. Por ello, el medio califica al político como “un estratega astuto y despiadado” e indica que sus decisiones están “afectando negativamente a la estabilidad y proyección de España”.

En especial, la publicación política y económica destaca los acuerdos alcanzados con partidos nacionalistas, como la amnistía a los líderes del independentismo catalán, algo que es considerado desde el medio como “una concesión peligrosa” que podría ocasionar problemas en “la cohesión territorial de España”. Así mismo, la negociación de apoyos con partidos regionales que le permitió en noviembre de 2023 comenzar su tercera legislatura ha sido señalado por The Economist como un acto más que demuestra su interés por permanecer en el poder.

Todo esto, en opinión del semanario, “está costando la calidad de la democracia e instituciones españolas”, que se están viendo debilitadas. Además, señala que estas medidas están impidiendo al presidente del Gobierno desarrollar medidas más profundas y necesarias relacionadas con la economía y el mercado laboral.

La lista de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez no para de ascender: las de medios internacionales como The Economist se unen a las habituales de la oposición. Recientemente, el Partido Popular, que se opone a la amnistía de los líderes independentistas, ha acusado al presidente de “engañar a sus socios de Gobierno” debido a la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar a Junqueras. Además, las críticas también le llegan a Sánchez desde su propio partido: Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), que se reúne hoy en Moncloa con el presidente, ha criticado duramente varias de las decisiones tomadas por el Gobierno central de su partido.

Ante diversos medios, el presidente de Castilla-La Mancha ha rechazado el concierto económico en Cataluña, el acuerdo con EH Bildu para reformar la Ley Mordaza y los pactos con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sánchez pide confianza a los españoles con la amnistía y avisa: "Hay Gobierno para rato"