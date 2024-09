Sofía Cristo estalla contra Susanna Griso y amenaza con abandonar ‘Espejo Público’: “Si no se defiende a mi madre, me bajo del barco”

Susanna Griso y Sofía Cristo, en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

La publicación de las fotografías inéditas del rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey ha supuesto un nuevo golpe para la vedette, a quien su hijo Ángel ha vuelto a traicionar vendiendo esas imágenes a una revista neerlandesa. Este jueves 26 de septiembre, Sofía Cristo ha reaparecido en Espejo Público para contar cómo se encuentra su madre, aunque ha acabado muy molesta con algunas preguntas de Susanna Griso, con quien ha protagonizado un tenso enfrentamiento.

“No se merece esto mi madre, es una forma de maltrato. No es justo. Las reacciones en redes sociales están siendo brutales y me preocupa la salud de mi madre”, ha lamentado la DJ, que ha señalado directamente a su hermano. “La última vez que él pide dinero a mi madre, ella no se lo pudo dar y él la amenazó con hacer algo peligroso, que era mostrar este material”.

“Mi madre no esperaba esto, ya era lo último… Cómo se puede llegar a este límite de vejar y maltratar a una madre así, que lo lleva haciendo años”, ha proseguido Sofía, que desmiente que las instantáneas de la vedette con el emérito las hiciera Ángel Cristo Jr. “No se han hecho como él cuenta, yo las había visto antes, no voy a dar detalles, pero lo que él ha dicho es mentira”, ha espetado la colaboradora. Y agrega: “Esas fotos las hizo una persona adulta y han sido sustraídas por mi hermano”.

Gemá López le ha preguntado a Sofía si Ángel Cristo Jr. se juega la cárcel al publicar las fotografías sustraídas de su madre. “¡Ojalá se pudra en la puta cárcel! Y mañana creo que no voy a venir, porque no tengo ganas”, ha sentenciado la joven.

Sofía Cristo explota durante su intervención en Espejos Público tras la publicación de las imágenes de su madre con el rey pic.twitter.com/PzAdNmu5Jy — Alba Medina (@Srtacotilleo) September 26, 2024

“Mi madre fue víctima del rey”

La colaboradora no ha dudado en afirmar que la mayor desgracia de su madre fue conocer al padre de Felipe VI. “Mi madre fue víctima del rey”, ha aseverado. Sin embargo, Griso se ha interesado por el supuesto chantaje al que la vedette sometió al monarca con el material sensible que probaba sus encuentros furtivos. “Esto no me gusta, ni me apetece, me parece una situación superincómoda y hostil para mí”, la ha cortado.

A partir de ese momento, Sofía se ha mostrado incómoda y visiblemente molesta: “Mi madre no es ninguna chantajista, no me apetece seguir hablando del tema ni me apetece el tono. (…) Toda esta mierda está generando que mi madre esté mal y sin trabajo, igual que le pasó en su día, si no hubiera conocido a esta persona no se habría quedado sin trabajo”.

La presentadora ha defendido su derecho a preguntar y, aunque ha intentado calmar el ambiente, la DJ ha seguido enfrentándose a ella. “Ahora me dices ‘no te enfades, pero tu madre es una chantajista’. Me dices ‘estamos en el mismo barco, pero tu madre ha robado dinero a los españoles’ de manera sutil. Estáis dando por hecho cosas muy graves. Sí me enfado, o estamos en el mismo barco, o me bajo yo de este barco”, ha aseverado.