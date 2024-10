Bárbara Rey carga contra la reina Sofía en los nuevos audios publicados: “Ha utilizado todos los medios para hundirme”

Bárbara Rey.

Ya ha pasado una semana desde que una revista holandesa publicaba las fotografías del rey emérito con Bárbara Rey. Después de varios días acaparando los titulares de la prensa, las aguas parecían empezar a calmarse. Sin embargo, la calma ha durado poco, pues ayer, 3 de octubre, Ok Diario y Mediaset hacían públicas unas grabaciones de conversaciones íntimas entre el Rey y su amante.

En las llamadas, el padre de Felipe VI, hablaba de asuntos personales con la madre de Sofía Cristo. Pero además de hablar de cosas íntimas entre los dos, también se nombraba a una tercera persona, que tiene gran protagonismo en la historia, la reina Sofía. Se sabe que la que fue monarca de España, era consciente de la relación amorosa entre Bárbara y su marido, así como del resto de infidelidades del jefe de Estado hacia ella.

Y es que Sofía, tras la publicación de estos audios, se ha convertido en la nueva víctima de la artista, pues en las notas de voz se puede escuchar a Bárbara arremeter contra la reina y dar a entender que ella fue la culpable de que esta no haya triunfado en su trabajo. “Porque he sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme”, se escucha decir a la madre de Ángel Cristo, en uno de los audios.

El miedo de la Casa Real

Si algo está claro es que la Casa Real Española siempre ha intentado ser lo más discreta posible en cuanto a este tema se refiere. Sin embargo, todo lo que está sucediendo en las últimas semanas está desordenando el puzle familiar por completo y el miedo de lo que pueda aparecer después de esta semana es palpable entre la familia real, que se encuentra en el punto de mira no solo nacional, sino a nivel internacional.

Bárbara Rey en el programa de Ahora Sonsoles (Europa Press)

Después de que el medio alemán Privé sacase a la luz un reportaje del emérito besándose con Bárbara Rey en la casa que la vedette tenía en Boadilla, la tensión entre ambas familias no ha hecho más que aumentar. Ahora el dardo ha ido directo hacia la reina Sofía, quien se ha visto directamente señalada por la artista.

“He ido dos o cuatro veces cuando he podido, o cuando he querido, a algún acto de él porque sabía que no tenía más remedio. Pero, por lo demás, me han tenido siempre, continuamente, controlada por todos los costados…”, decía Bárbara. Las grabaciones que Ok Diario ha sacado a la luz, reflejan lo molesta que estaba la amante del emérito con la mujer de este, pues al parecer Sofía habrá puesto de su parte para que Bárbara no fuese bienvenida en algunos lugares.

Parece que aunque no hubiese una relación agradable entre la mujer y la amante de Don Juan Carlos, el digital ha revelado que fue el entorno de la reina Sofía quien movió los hilos para que Bárbara Rey fuese contratada en Canal 9, la televisión autonómica valenciana, y presentara en esta un programa culinario. Por tanto, aunque ahora hayan salido a la luz los audios y fotos que confirman la aventura amorosa entre el emérito y Bárbara, todo ha sido siempre un secreto a voces.