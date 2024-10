Sofía Cristo zanja las especulaciones sobre su paternidad y el origen de su nombre en ‘Espejo Público’: “Sofía es sabiduría y es un nombre griego”

Sofía Cristo en el plató de 'Espejo Público' (ATRESMEDIA)

Desde que se publicaron las polémicas imágenes de Bárbara Rey con Juan Carlos I el pasado miércoles, el mundo del corazón no ha dejado de hablar de otra cosa. Por ello, en cuanto Sofía Cristo se ha reincorporado en el plató de Espejo Público tras unos días fuera, el tema solo ha rondado a la relación amorosa de su madre con el rey emérito. La hija del domador Ángel Cristo se ha posicionado a favor de ella y ha criticado duramente a su hermano por la venta de las fotografías al medio neerlandés Privé.

“Estoy agotada, esto no es mi vida, tengo otra vida, tengo una persona a mi lado que me quiere y me protege, tengo a mi madre, el trabajo de mi vida y me va bien...”, ha comentado la DJ en el programa de Susana Griso. En este, ha confesado cómo y cuándo se enteró de la relación intermitente de su madre con el Rey de España: “Me enteré en la adolescencia. Flipé mucho, porque a mí me encantaba la familia real... Me encanta Sofía, me encantaba el rey...”.

Sin embargo, desconoce muchos detalles de este affair que mantuvieron los dos: “De adolescente me enteré de que tenían una relación, hasta entonces nunca he sabido nada. Sé que ella tiene una relación antes de estar con mi padre y años después...”. Y ha querido zanjar drásticamente las últimas especulaciones sobre el origen de su nombre en referencia a la reina emérita: “Mi nombre lo elige mi padre, mi padre es griego y mi padre acabó eligiendo Sofía porque él quería María y mi madre le dijo que no, que María Cristo no podía ser. Sofía es sabiduría y es un nombre griego. Si queréis entender todos otra cosa y hablar de más estupideces nos ponemos todos tontitos”. Y ha finalizado confesando: ”A mí me encanta mi nombre”.

Fotografías del rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey publicadas por la revista neerlandesa 'Privé'. (RRSS)

“Mi madre se enamoró”

Estos rumores también han provocado que se cuestione su paternidad; y la hija de Bárbara Rey ha confesado que esto la ha acomplejado durante varias etapas de su vida como la adolescencia: “Yo he tenido que escuchar muchas veces que era hija del rey, pero soy hija de Ángel Cristo”. La joven ha defendido que su madre llegó a sentir un gran amor por el Rey emérito: “Yo diría que mi madre se enamoró, aunque es algo muy íntimo”. No obstante, ha asegurado que tal vez en un principio de la relación ella se dejara llevar por el poder de él: “No olvidemos que el que estaba casado era él, él fue a buscarla y hay que tener mucho valor para decirle que no a una persona de ese calibre de poder. Otra cosa es que luego empezaran a estar juntos, se conozcan y luego se gusten”.

Cristo no ha dudado en defender a su madre desde que se confirmó en los medios la relación de Juan Carlos I con ella; y tras preguntarle Susana Griso por cómo afronta las críticas de la sociedad: “Es un tema que me incomoda mucho, no quiero opinar, tengo una opinión basada en hechos reales, lo he vivido y hay que saber por qué pasan cosas y lo que pasa una mujer. Sé lo que ha pasado mi madre para sacarnos adelante y ahora la están culpando a ella.... Hay que culpar a otras personas, y estoy pensando en mi hermano y en el rey... Siempre he sido muy transparente y me he abierto en canal, cada vez que he hecho una colaboración. Tenía un sueño que era la música, había muchos prejuicios y estereotipos por ser hija de… pero luego mi familia empezó a sentarse y me senté para decir que lo que decía mi hermano era verdad”.

La DJ planta cara también a las acusaciones de su hermano, quien hace unos meses se sentaba en el plató de ¡De Viernes! para atacar las actitudes de su madre y el distanciamiento que provocó en su relación con su padre. Además, ponía en duda su moralidad al asegurar que ella le obligó a tomar las famosas imágenes de ambos e insinuar que también se adentró en el dormitorio de la vivienda.

“Mi madre ha luchado siempre por tener un trabajo, un plato de comida caliente, porque fuéramos a los mejores colegios, nunca nos ha faltado de nada y siempre ha estado ahí para nosotros... Mi madre no es perfecta porque ninguna madre viene con un manual de instrucciones”, ha concluido Sofía Cristo.

El Rey Juan Carlos I sale de su comida en el restaurante d'Berto en O Grove (Europa Press)