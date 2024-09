Le prohíben entrar en un restaurante en Japón por ser español y dicen que no es por racismo: “El local no está capacitado”

Carlos Cruz explica por qué no le han dejado entrar en un establecimiento en Japón. (@carloscruzrzz / Tik Tok)

Japón es un país que llama mucho la atención a los españoles. En 2023, el país asiático recibió a 115.900 españoles, lo que representa un aumento del 627,7% en comparación con el 2022, y tan solo un 11% menos que en 2019, según datos recogidos por Europa Press. Su cultura, su gastronomía y sus paisajes únicos son algunas de las características que hacen que sea uno de los destinos más atractivos para los turistas. Pero, a veces, te puedes llevar sorpresas. El creador de contenido sobre viajes, Carlos Cruz, ha contado en uno de sus últimos vídeos en su cuenta de Tik Tok @carloscruzrzz, una curiosa experiencia que le ha ocurrido en su reciente viaje a Japón.

“¿No me van a dejar entrar porque soy español? Me acaban de decir, literalmente, que no me dejan pasar porque soy extranjero”. Así empieza Carlos el vídeo, aunque añade que “me han explicado el motivo de por qué no me han dejado entrar, y no me parece mal”. “Antes de venir aquí, había escuchado muchas veces a gente española que no la habían dejado entrar sitios de fiesta aquí en Japón, por ser extranjero, pero hoy me ha pasado, y encima me han explicado el porqué”, continúa diciendo el influencer.

“El tema es que, literalmente, me han dicho: no puedes entrar porque eres extranjero. Me he quedado así, y le digo ¿no me vas a dejar entrar porque soy español? Y me ha dicho: sí, pero no es por lo que tú te crees”, ha explicado, concretando que “no es por un tema de racismo, sino porque el local no está capacitado para que haya extranjeros dentro”. En un principio, pensaba que el trabajador del local le estaba tomando el pelo, pero no era así.

La razón es más simple de lo que parece: “El tema es que, en muchos sitios, ni los camareros saben inglés, ni tienen señales en inglés, ni tienen cartas en inglés. Entonces, como no quieren darle un servicio malo al turista, lo que directamente hacen es no dejarte entrar, y ya está”, ha explicado Carlos. “No es por un tema de racismo, de que no quieren que haya extranjeros dentro, sino que es porque no pueden permitirse que alguien entre y sientan que le han dado un servicio malo”, ha aclarado el creador de contenido. Sin embargo, admite que “no sé si me han pegado una trola, o es verdad, pero realmente tiene todo el sentido del mundo”.

Diferencias y similitudes entre el alfabeto japonés y el español

Para los hispanohablantes, traducir o intentar entender el japonés puede parecer una ardua tarea debido a las diferencias entre ambos idiomas. Sin embargo, y aunque parezca increíble, una de las primeras sorpresas es la similitud en la pronunciación. Según el portal Go! Go! Nihon, ambos idiomas se leen y pronuncian de manera similar a como se escriben, lo que puede ser un incentivo para estudiarlo.

Por otro lado, el sistema de escritura japonés es más complejo para los hispanohablantes. Mientras que el español utiliza un alfabeto latino de 27 letras, el japonés emplea tres sistemas de escritura diferentes: hiragana, katakana y kanji. Los silabarios hiragana y katakana constan de 46 sílabas básicas cada uno. El hiragana se utiliza para palabras de origen japonés y elementos gramaticales, mientras que el katakana se destina principalmente a palabras de origen extranjero. Además, los kanji son caracteres chinos y existen más de 50.000, aunque para alcanzar el nivel más alto en la prueba de dominio del idioma japonés se requiere conocer alrededor de 2.000. Así, por culpa de la diferencia en los alfabetos de uno y otro idioma, es muy difícil entender textos o carteles que no estén traducidos a algún idioma que utilice el alfabeto latino.

Otra diferencia es la estructura gramatical. El español sigue la estructura Sujeto + Verbo+ Objeto, mientras que el japonés se organiza como Sujeto + Objeto + Verbo. Esta diferencia puede resultar confusa para los estudiantes iniciales o para quien intente traducir alguna palabra o frase del japonés al español.

