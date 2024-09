¿Qué ocurre con la Pediatría en Madrid? Ningún residente se queda en la atención primaria

Un pediatra atiende a un niño en una imagen de archivo

Algo pasa en la Pediatría madrileña para que nadie quiera trabajar en ella: las 45 plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid a los médicos MIR que acaban de terminar su especialidad se han quedado vacías, según ha informado el sindicato médico Amyts. De los -aproximadamente- 90 pediatras formados en la región en la especialidad de Pediatría, solo seis se presentaron al proceso de selección. Tres pediatras acudieron a la elección, pero finalmente ninguno ha optado por incorporarse a los centros de salud.

La Consejería de Salud ha confirmado a los medios de comunicación estos datos, si bien aclaran que el proceso no se cerrará hasta que las plazas queden cubiertas. No es la primera vez que ocurre algo así: en 2023, solo un residente de Pediatría se presentó para escoger alguna de las 82 plazas disponibles en la atención primaria; en 2022, solo 1 de 79 decidió quedarse en Madrid y en 2021, fueron 5 los nuevos pediatras en los centros de salud.

Desde el sindicato, tienen un diagnóstico claro: los puestos que se ofrecen a los pediatras recién formados no son atractivos. La falta de conciliación y la sobrecarga son los dos principales factores que aluden, al que se añaden los complejos horarios que hay disponibles.

Falta de atractivo en la atención primaria

“Los pediatras, tradicionalmente, hemos tenido opciones diversas para trabajar. Sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde hay una amplísima oferta de asistencia sanitaria, tanto a nivel público como privado”, explica la doctora Dora Bejarano, delegada sindical de Amyts y pediatra en un centro de salud madrileño. Esta mayor disponibilidad influye también en que haya menos interés por la atención primaria, donde la saturación del servicio dificulta atraer profesionales.

“Son condiciones que incluyen una sobrecarga de trabajo enorme, porque en primaria hay muchas plazas descubiertas y las que no lo están, cuando hay ausencias, tampoco se cubren”, asegura Bejarano. Eso ella lo conoce bien, pues trabaja desde hace años en un centro de la Comunidad de Madrid. “Y mi consulta no es de las peores ni mucho menos”, apunta. Su agenda diaria debería tener un máximo de 20 pacientes y cuatro posibles urgencias, pero en los peores días pueden llegar a 40 “porque no hay ningún límite a la demanda”, explica. Los cupos, además, suelen superar la recomendación de 500 pacientes por profesional.

Los horarios ofertados a los recién formados tampoco ayudan a atraerlos al trabajo: son en su mayoría contratos de tarde, incompatible con la conciliación familiar para la delegada sindical. Así, muchos terminan por elegir la atención hospitalaria, que ofrece mejores condiciones. Esto resulta en una falta constante de personal en la Pediatría de atención primara: se calcula que existen en torno a 1.000 plazas y un 30% están sin cubrir. “Y las que no están descubiertas, cuando hay ausencias tampoco se cubren”, asegura Bejarano.

Los centros madrileños más castigados

La situación es especialmente preocupante en algunos centros de salud, conocidos como “centros caídos”, que tienen más de un 20% de déficit de médicos de familia y pediatras. Repartidos por toda la autonomía, esta falta de personal afecta a cerca de 400.000 madrileños, que no tienen un médico asignado.

La Comunidad de Madrid reconoce las dificultades de cobertura que presentan y en mayo de 2024 acordó una retribución extraordinaria de 500 euros mensuales a los pediatras que presten sus servicios en estos sitios. Este derecho se reconoce para más de 30 centros de la región y se otorga a aquellos profesionales que pasen al menos un año en el puesto de trabajo. Estos incentivos han logrado paliar la falta de médicos de familia en Madrid, según el sindicato: este septiembre han entrado 94 nuevos especialistas de los 159 residentes que han finalizado su formación, algunos de los cuales se han destinado a estos centros de difícil cobertura. Es una mejora respecto a 2023, cuando solo 41 médicos MIR se quedaron en la comunidad autónoma. No ha ocurrido así con la Pediatría, pese a que estos sanitarios podían acogerse al mismo beneficio económico.

Los “centros caídos” son:

C.S. ABRANTES

C.S. ALMENDRALES

C.S. BARCELONA

C.S. CASA DE CAMPO

C.S. CASTILLA LA NUEVA

C.S. CERCEDILLA

C.S. CIEMPOZUELOS

C.S. DOCTOR MENDIGUCHIA CARRICHE

C.S. EL MOLAR

C.S. EL RESTON

C.S. EL SOTO

C.S. GENERAL FANJUL

C.S. GETAFE NORTE

C.S. GRIÑON

C.S. HUERTA DE LOS FRAILES

C.S. HUMANES

C.S. JAIME VERA - LEGANES

C.S. JOAQUIN RODRIGO

C.S. JOSE MARIA LLANOS

C.S. JUNCAL

C.S. LA PLATA

C.S. LAS AGUILAS

C.S. LEGANES NORTE

C.S. LOS ROSALES

C.S. MAQUEDA

C.S. MARIA AUXILIADORA

C.S. MARIA MONTESSORI

C.S. MIGUEL SERVET

C.S. NAVALCARNERO

C.S. ORCASITAS

C.S. PANADERAS

C.S. PARQUE COIMBRA

C.S. PARQUE EUROPA

C.S. PARQUE LORANCA

C.S. PINTO

C.S. PUERTA DE MADRID

C.S. SAN ANDRÉS

C.S. SAN FERMIN

C.S. SAN MARTIN de VALDEIGLESIAS

C.S. TORITO

C.S. VILLAVICIOSA DE ODON