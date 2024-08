El déficit en la atención primaria se agrava en Madrid: Ayuso ya ha pagado en lo que va de año 248.000 horas extras por falta de médicos

Centro de salud de Abrantes, en Carabanchel (Eduardo Parra / Europa Press)

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ya ha pagado en los seis primeros meses de 2024 un total de 12,4 millones de euros en horas extras a los médicos de familia y pediatras de los centros de salud de la región. A 50 euros la hora, eso quiero decir que los facultativos han tenido que trabajar, al margen de su jornada laboral, 248.000 horas extraordinarias. “Se supone que iba a ser una medida temporal, un parche, pero está siendo un fiel reflejo que constata que la atención primaria en Madrid adolece de un problema crónico de plazas que no se cubren”, explica Isabel Vázquez, portavoz del sindicato AMYTS.

Un “problema crónico” que conllevó que los médicos de familia y pediatras de los centros de salud madrileños iniciaran una huelga indefinida en diciembre de 2022 hasta conseguir que la Consejería de Sanidad escuchara sus reivindicaciones. Comenzaron entonces concentraciones cada miércoles, encierros, dos manifestaciones multitudinarias por las calles de la capital y una dura negociación a cara de perro. Las dos partes firmaron un acuerdo en marzo de 2023. Entre los compromisos alcanzados, la consejería pactó una subida de sueldo de 450 euros al mes a los profesionales sanitarios y limitar las agendas de pacientes en todos los centros de salud de la región, una de las principales reclamaciones para frenar la sobrecarga de trabajo.

El acuerdo establece un límite en las agendas diarias: cada médico de familia tiene que ver en su jornada diaria 30 pacientes, más cuatro de urgencia; mientras que los pediatras se limitan a 20 pacientes más otros cuatro de urgencia. El exceso de pacientes lo asumen médicos voluntarios, cuando acaben su jornada, que cobrarán 50 euros la hora extra y solo podrán trabajar hasta un máximo de cuatro horas de más diarias. Es lo que se bautizó como ‘módulos de absorción de demanda”. Estos voluntarios atiende a seis usuarios por hora, con un tiempo de 10 minutos por persona. Los datos del estado de ejecución del presupuesto de 2024 revelan que los 12,4 millones abonados por este concepto en los seis primeros meses del año demuestran que se necesitan médicos y pediatras.

“Calculamos que hay entre un 25 y un 30% de vacantes en Madrid”, aseguran desde AMYTS. Según los últimos datos del boletín estadístico del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) hay 5.295 facultativos en atención primaria. “Hay centros en los que no hay suficientes voluntarios. Hay que invertir más en mantener en sus puestos a los profesionales de la atención primaria y para atraer a nuevos especialistas, porque a día de hoy la atención primaria no es atractiva”, concluye Vázquez, que se pregunta que estas horas extras que se están realizando tras limitar las agendas responden a una pregunta: “¿Durante cuánto tiempo los médicos y los pediatras han asumido jornadas desorbitadas y han tapado las carencias que la consejería no era capaz de solucionar?”.

En septiembre, nuevos médicos

En septiembre de este año, la Comunidad de Madrid podría sumar 200 nuevos médicos de familia. Se trata de los residentes de cuarto año. Estos profesionales se han unido y han enviado un escrito a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, reclamando una serie de medidas que les empuje a permanecer en la atención primaria madrileña y no buscar otros destinos. Hay que tener en cuenta que algunos ambulatorios están clasificados como centros de difícil cobertura (por su ubicación, por la larga lista de pacientes en espera y por la falta de personal). Los residentes quieren que se garantice una interinidad mínima de tres años en el mismo puesto de trabajo y en el mismo centro “para poder consolidar el trabajo que llevemos a cabo en nuestro centro de elección”.

También quieren que se mantenga el complemento fijado de 500 euros para estos centros por un mínimo de un año desde la incorporación en septiembre; y que la consejería apueste por turnos mixtos para “garantizar la conciliación de la vida privada y familiar, favoreciendo modelos mixtos de mañana y tarde, que puedan suplir las mismas demandas asistenciales con menor impacto en la vida del trabajador”. No hay que olvidar que el año pasado solo 41 residentes de los 198 que terminaron medicina familiar escogieron alguna de las plazas ofertadas por la Consejería de Sanidad.

El retorno de médicos

La Comunidad de Madrid es consciente del problema del déficit de médicos de atención primaria, un problema, creen, cuya solución está en manos del ministerio de Sanidad. Ayuso ha lanzado una campaña para favorecer el retorno de médicos de familia y pediatras que en su día salieron de la región, así como para atraer especialistas extracomunitarios con el título homologado que puedan ejercer en España. La web institucional de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria detalla las seis remuneraciones adicionales que estos especialistas pueden percibir si desempeñan su trabajo en la comunidad: subida de 450 euros en la nómina mensual; 500 euros para el personal que pasa consulta en los centros con dificultades específicas de cobertura. Estos extras son compatibles con otros como el turno de tarde (500 euros al mes), el mixto (300 euros) o los que se obtienen por ejercer en el entorno rural (310 euros). El Ejecutivo Autonómico recuerda que Madrid es la segunda autonomía de España que mejor retribuye a los facultativos de los centros de salud, con un salario medio al año de alrededor de 76.000 euros brutos.

La Comunidad de Madrid será en 2024 la región de España con menor inversión por habitante en sanidad.