De Irene López a Eugenia Martínez de Irujo y Paula Echevarría: los grandes amores de José Coronado

José Coronado en los Premios Unión de Actores y Actrices 2024 (José Oliva / Europa Press)

José Coronado (67 años) ha dedicado gran parte de su vida al cine; sin embargo, también ha sabido sacar tiempo para el amor. Su último gran proyecto, la serie de Entrevías, de Netflix, le ha permitido conocer mejor y enamorarse de la actriz Irene López. La pareja ha sido muy comentada por la diferencia de edad entre ambos, de 30 años.

El actor español cuenta con uno de los historiales de amor más prolíficos del país. Durante su juventud han destacado nombres como Isabel Pantoja, Eugenia Martínez de Irujo e incluso la conocida Paula Echevarría. También se han podido ver con él las que son sus exparejas y madres de sus hijos, Paola Dominguín y Mónica Molina.

En los años 90, José Coronado era visto como un gran pretendiente. Considerado el Miguel Ángel Silvestre de su época, no dejaba indiferente. El madrileño comenzó a trabajar en el mundo de la interpretación relativamente tarde, a sus 30 años, pero su gran carácter y talento le han permitido llegar a lo más alto y triunfar hasta donde está hoy.

Alérgico a la prensa rosa

Si algo caracteriza al actor es que destaca sobre todo por su trabajo y no le gusta compartir su vida privada o hablar sobre sus amoríos en la prensa del corazón. Otra cosa de la que no es amante Coronado son las ceremonias, de ningún tipo. En 2016 confesó: “No soy de casarme, me gusta más el contrato día a día basado en el amor”. Pero si algo se ha podido ver en el actor es que siempre ha estado rodeada de mujeres, entre las que él más destaca, su madre y su hija.

Actualmente, el actor lleva una relación estable con la actriz Irene López. Ambos se conocieron durante el rodaje de Entrevías y hoy viven una relación de amor que parece tener a ambos encantados. Cuando se hizo pública la relación de los dos, se pudo averiguar entonces que Coronado había finalizado la relación de cinco años que tenía con la periodista Elena González Prado. Con ella, también destacaba por la diferencia de edad, un total de 25 años.

José Coronado con su actual pareja, Irene López paseando en San Sebastián. (Raúl Terrel / Europa Press)

La edad y el amor es un tema que siempre da mucho de sí en los medios y esta pareja parece que no ha sido menos. El pasado miércoles 18 de septiembre, el actor visitaba Cadena Ser y confesaba un pensamiento que dejó a muchos helados. Sus palabras no quedaron indiferentes entre los oyentes. El madrileño definió de antinatural que una persona de casi 60 años esté con una de 25. Estas palabras dejaron boquiabiertos a algunos teniendo en cuenta la situación de él con su actual pareja, con la que se lleva casi 30 años.

“Tu cerebro y tus vivencias te piden más” decía José. Estas y otras palabras del actor han sido comentadas y debatidas en el programa de Y ahora Sonsoles. Los colaboradores del programa han querido recordar el historial de Coronado y cuáles de sus parejas eran bastante más jóvenes que él. Algunas de ellas han sido Mónica Molina, con la que se lleva 11 años; Paula Echevarría, un total de 20; y Elena González de Prado, con la que tiene una diferencia de 25 años.