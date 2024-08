Eugenia Martínez de Irujo, Sara Carbonero, o José Mari Manzanares. Reacciones a la muerte de Caritina Goyanes

Impacto y desolación absoluta en todos aquellos que conocían y apreciaban a Caritina Goyanes tras su repentina muerte este lunes a los 46 años a causa de un infarto fulminante. La hija de Cari Lapique y Carlos Goyanes -que falleció tan solo 19 días antes, el pasado 7 de agosto- se encontraba disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Marbella con Antonio Matos y sus hijos Pedro (13) y MiniCari (10) cuando se encontró indispuesta después de comer. Y aunque su marido la trasladó inmediatamente al hospital más cercano, a su llegada al centro sufría otro ataque al corazón y no se pudo hacer nada por salvar su vida. Una triste noticia que conocíamos minutos antes de las 18.00 horas y a la que no tardaban en reaccionar numerosos rostros conocidos. El primero de ellos, Lolita Flores, que se enteraba del fallecimiento de Caritina en directo mientras se encontraba en el plató de 'TardeAR'. Completamente desencajada abandonaba el programa para irse a su casa a hacer una pequeña maleta y poner rumbo a Málaga para estar al lado de su amiga Cari Lapique en este durísimo trance que muchos solo ven comparable al que atravesó ella cuando fallecieron su madre Lola Flores y su hermano Antonio con días de diferencia. Eugenia Martínez de Irujo confesaba que está "en shock" y no tiene "ni palabras" sobre el inesperado y temprano adiós a la empresaria, de la que todos aquellos que la conocían hablaban maravillas. Desconsolada entraba otra de las grandes amigas de Cari Lapique, Charo Vega, por teléfono en 'Y ahora Sonsoles': "Solo puedo pensar en Cari. No sé cómo va a poder procesar esto, tras la muerte de su marido. No sé qué decirle a esa madre, a veces la vida es tremenda. Estoy fatal, daría lo que fuera por estar al lado de Cari ahora mismo". José María Manzanares, que toreaba este lunes en la localidad de Colmenar Viejo, se enteraba por las cámara de Europa Press del fallecimiento. "Pues me estoy enterando ahora mismo, o sea que... Lo siento en el alma, me enteraré luego. Hablaré con la familia, pero me estoy enterando ahora mismo. Lo siento en el alma, de verdad" expresaba impactado. María José Suárez, por su parte, también ha querido mandar muchísimo cariño a la familia de Caritina, con la que tenía una relación bastante cercana como nos contaba tras su debut como colaboradora en 'YAS': "Ha sido demasiado triste. Hemos coincidido 1500 veces en sitios con Carla, con Cari y lo siento muchísimo, la verdad". También José Manuel Parada se ha pronunciado ante los micrófonos de Europa Press sobre la muerte de la joven, que define como "una de las noticias tristes, tristes del verano". "Que en un mes de vacaciones mueran tres personas de una familia es tremendo. Lo de Carlos Goyanes fue muy fuerte, pero ahora su hija y ayer su hermano, de verdad es una desgracia muy grande, muy grande" se ha lamentado. "Era muy joven, muy joven, y además una familia a la que todo el mundo quiere, que no ha dado nunca pues ningún desplante a la prensa ni a la gente, todo el mundo los quiere. Y todo el mundo estaba hoy entristecido" ha destacado ensalzando a la familia Goyanes Lapique, que en estos momentos viven los peores momentos de su vida. Otros rostros conocidos han querido dar su último adiós a Caritina, incluso aquellos que no la conocían como Paula Echevarría, que no ha dudado en lamentar su muerte con unas emotivas palabras que ha acompañado de una imagen de la empresaria: "Sin ni siquiera conocerla personalmente llevo toda la tarde en shock... no puedo quitar a su familia de mi pensamiento. Lo siento de corazón" ha publicado. Especialmente emotiva la despedida de Sara Carbonero, que también ha querido transmitir su cariño a la familia en este terrible trance: "Conocí a Caritina porque compartimos juntas varios momentos. El más especial, que nunca olvidaré, el bautizo de mi hijo Martín, donde ella fue la encargada de que todo saliera perfecto, con tanto mimo y detalle... La noticia de su partida, tan joven, cariñosa, mami, gran profesional. Tan joven... Me encoge el corazón. No hay palabras de consuelo. Todo mi ánimo y mi cariño a su familia. Descansa en paz" ha compartido en Instagram.

