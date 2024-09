En El Bierzo (León) no hay ningún oncólogos para sus 130.000 habitantes: “Es inhumano”

Imagen de archivo del Hospital de El Bierzo

José María acudió hace unas semanas con su madre al Hospital de El Bierzo (Ponferrada, León). La mujer, de 74 años, tuvo una recaída y terminó ingresada en la planta de Oncología. Pasaban los días, pero el médico no aparecía: el hospital se ha quedado sin oncólogos para atender a sus pacientes, dejando a las familias desamparadas y sin conocer la evolución de los enfermos. “Imagínate la angustia de tener a tu padre o a tu hijo [ingresado] y que durante dos semanas no sepas si va para adelante o para atrás, que nadie te informe de lo que está pasando”, expresa José María.

La falta de oncólogos se alarga desde el mes de mayo, según denuncian los afectados. De las cuatro plazas habilitadas, tan solo dos están ocupadas y los facultativos se encuentran actualmente de baja, por lo que el centro no tiene ni un solo especialista para las 130.000 personas a las que presta atención. Elisa conoce el problema desde el mes de junio, cuando a su padre le detectaron un cáncer con metástasis en el pulmón y los riñones. “Hasta mediados de agosto no le vio un oncólogo”, asegura ella. No era uno propio el hospital, sino facultativos de Valladolid, León o Salamanca, que han de desplazarse cada día hasta El Bierzo como marca el plan de atención dinámica. “Es muy denigrante”, asevera Elisa, “no tienes la sensación de que tu caso lo esté llevando un médico, sino el que te toca de turno. No les da tiempo a una valoración, lo hacen casi entre paciente y paciente”.

Al igual que ella, David entró en este mundo en el mes de mayo, cuando diagnosticaron y operaron a su madre de 68 años. “Cada vez que vas, te ve una persona diferente”, explica el acompañante. “Si ya es una situación traumática estar con este problema, cuando vas a una cita con el oncólogo esperas cuatro o cinco horas porque no hay nadie que te pueda atender, pues claro, es doble el trauma”, admite.

Los médicos, cada día uno diferente, se desplazan hasta El Bierzo para dar atención a los pacientes de oncología. “Ellos empiezan a las ocho de la mañana, hasta Ponferrada [desde Valladolid] son mínimo dos horas y media, más lo que tardan en ponerse al día. Cuando llegan aquí se enteran de que ya tienen 20 o 30 consultas que tendrían que haber pasado”, explica José María. Esto genera retrasos y largas esperas para los pacientes. En concreto, su madre “estuvo esperando cuatro horas sentada en un pasillo” para recibir el alta, después de esperar durante seis días el resultado de unas pruebas.

El problema está en que es un hospital de difícil cobertura, explican los implicados. “Se piensan que se vienen a una zona rural y no, somos una población de 70.000 personas y en toda el área son unos 130.000. Pero piensan que vienen a comerse un marrón”, critica José María. Con la unión de los afectados, se escuchan historias aterradoras, asegura: “El otro día falleció un chiquillo de treinta y pocos años, llevaba seis, siete días sin oncólogo”, asegura. “Es inhumano”, añade.

Retrasos en el tratamiento

Los afectados cuelgan carteles en El Bierzo para denunciar la situación de sus familiares (@Oncobierzo/X)

Eso cuando aparecen oncólogos, pues según denuncian los afectados “hay días que no vienen”. Elisa y su padre han tenido “suerte”, pero sabe que hay pacientes que se han tenido que retrasar su tratamiento de quimio o de radio por ello. “No estamos hablando de un catarro, es que el tema es lo suficientemente grave como para encima tener este maltrato”, critica. La Junta de Castilla y León niega que haya habido días en los que se hayan cancelado las citas y ha anunciado la creación de dos plazas nuevas de Oncología, hasta seis, para El Bierzo. Igualmente, implantarán un incentivo de 6.000 euros para hacer más atractivo el contrato.

Mientras, son los médicos internistas los que arriman el hombro y terminan por hacer las labores de oncología. “Son unos profesionales alucinantes, no tenemos ninguna queja”, afirma José María, si bien sabe que se encuentran saturados y eso genera una mala calidad del servicio. “No porque sean malos, sino porque no pueden más”, aclara. Y es que la falta de personal no es un problema exclusivo de Oncología: “Cardiología está igual y en Medicina Interna dicen que no saben qué hacer, porque ya están sobrecargados con lo suyo y se han metido de oncólogos”, cuenta el afectado. En el último festivo de la región, que duró cuatro días, no hubo ningún médico para dar altas, denuncia José María.

El nuevo gerente pide “tiempo” y “tranquilidad”

La complicada situación provocó la dimisión la semana pasada del gerente del hospital, un cambio que ha generado tranquilidad en el personal, según cuenta José María.

El nuevo directivo al cargo, Juan Ortiz de Saracho, pidió el jueves ante los medios “tranquilidad social” y se comprometió a ofrecer “una atención con garantías” a los enfermos de Oncología. El responsable dice que necesita “tiempo” para poner en marcha las medidas necesarias para conseguir más contratos. “Pide tiempo, cosa que nosotros no tenemos”, lamenta Elisa. “Él que haga su trabajo, nosotros seguiremos en la lucha hasta donde haga falta y hasta que tengamos médicos en planta, como creo que nos merecemos”, concluye.