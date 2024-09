Un hombre agrede con una maza de hierro a dos excursionistas en Mallorca porque dice que un sendero es de su propiedad: “A la próxima tengo dos cartuchos preparados”

Senderista.

Preparar un plan con tu pareja, familia o amigos para el disfrutar el fin de semana es normal para los españoles. Pasar tiempo con los más queridos es algo que renueva y descansa el alma para afrontar la semana próxima: ir a restaurantes, hacer deporte..... Pero para quienes les gusta salir a pasear por la naturaleza, mucho cuidado por la ruta Camí de Ses Covetes, en Mallorca, que se ha convertido en actividad imposible debido a un propietario de una finca por la que atraviesa el camino. Dos amigos que llevan 25 años caminando juntos por distintas zonas de la isla se han topado este fin de semana con un hombre que les ha acusado de invasión de su propiedad. Y no de buenas maneras.

Esta travesía les supuso a los caminantes insultos, golpes con un martillo y hasta amenazas de muerte, tal y como se descubre en el vídeo que pudo grabar uno de los transeúntes antes de ser agredido. El incidente tuvo lugar el pasado sábado 14 de septiembre, aunque la historia conflictiva del Camí de Ses Covetes se remonta a unos meses atrás, según informa Última hora. “Es un lugar de mucho tránsito, hace años que tanto nosotros como otros senderistas, ciclistas y deportistas, disfrutamos de la zona”, dicen los dos afectados.

“De repente, en enero, junto a la Hípica Can Blau, vimos unos bloques de paja que cerraban el camino”, explican. En aquel momento continuaron su excursión y trasladaron la queja, junto con otros amantes del camino al Ajuntament de Llucmajor, que acabó por derivarla al Seprona.

“No se sacó nada en claro. Las balas de paja continuaron impidiendo el paso hasta que, cuál fue nuestra sorpresa al ver este sábado que había sustituido las balas de paja por una alambrada”, relataban los excursionistas.

Al encontrarse el cambio de barrera, los dos senderistas decidieron seguir y saltaron la valla: “Es un camino que llevamos años haciendo, un paso público aunque el propietario alegue que es suyo”, comentan. Al adentrarse un poco, el dueño apareció con una maza de hierro recriminando la actitud de los dos caminantes. “Se dirigió a nosotros de forma agresiva, tanto en lo léxico como en lo físico. Nos dijo que habíamos invadido su propiedad, empezó a insultarnos y nos golpeó en el pecho con el martillo. Dimos un paso atrás”, narran los senderistas.

“Decía que nos iba a matar, que tenía una escopeta y que la próxima vez tendría dos cartuchos preparados para nosotros”, cuentan. «Nos dijo que iba a llamar a la policía y yo ya la estaba llamando, en cuánto me vio, vino hacia mí y me propinó un cabezazo”, relata el creador del vídeo.

Parte de lesiones

La llamada a emergencias llegó a las 10:23 de la mañana. La policía no pudo actuar al no poder comprobar la titularidad del camino. Los excursionistas explicaron a las autoridades que estaban ante un señor que les insultaba y les estaba agrediendo, pero como no se puedo hacer nada “a la mínima oportunidad, salimos por patas”, comentan los senderistas.

El parte médico al que tuvo acceso Última hora narra la lesión que tuvo el senderista al que se le propició el cabezazo. “Acude por hematoma en región nasal causada por puñetazo directo según refiere tras discusión en vía pública hace 2 días. Acude hoy por empeoramiento clínico de las lesiones”, se lee en el parte.

Tras la exploración médica y el diagnóstico concluye con “Contusión nasal, sin signos de fractura ósea, no hay desviación de tabique nasal y no hay restos de hematoma”.

Pero no fue el encontronazo con el que decía ser el dueño del camino lo que ha llevado a los senderistas a presentar una denuncia ante la Guardia Civil este jueves, sino la publicación en redes sociales de sus fotografías acusándolos de ser carteristas: “Fue la gota que colmó el vaso, este mismo lunes nos llamaron varios amigos diciendo que habían visto los posts. No me lo podía creer”, confesaban.

A quién pertenece el camino

La cuestión clave para resolver el conflicto y los posibles problemas que se pueden tener en el futuro por el cierre voluntario del paso por parte del propietario pasa por determinar a quién pertenece verdaderamente el camino.

Cabe destacar que en numerosas páginas webs sobre senderismo como Caminando por Mallorca o Trail Running Mallorca, se establecen rutas y excursiones que pasan por el controvertido paso, por lo que parece que se ha tratado como público todo este tiempo.

Actualmente, el caso se encuentra en manos del Seprona, que está realizando un informe para esclarecer la titularidad pública o privada de ese tramo. Según informa el ayuntamiento del municipio, se está recopilando toda la información necesaria para completar el informe, que podrá ser vinculante y determinar las futuras actuaciones a tomar por parte del consistorio.