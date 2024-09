Esto es lo que te puede pasar si la Policía te pide el DNI y tú no lo llevas encima

Antes de enviar una foto hay que estar seguros de la persona que lo va a recibir y qué va a hacer con ese contenido. (Dirección General de la Policía de España)

En nuestra adolescencia, siempre hemos oído o nos han dicho nuestros padres, equivocadamente, que llevar el DNI en nuestra cartera o tarjetero es obligatorio, para facilitar el trabajo de los agentes en caso de que nos lo soliciten. Sin embargo, esto es una falsa creencia. El abogado Xavi Abat, a través de su cuenta de TikTok, ha negado rotundamente que la policía nos puede multar por no llevarlo encima. “Categóricamente no. Estate tranquilo, puedes ir a cualquier parte sin llevar el DNI encima”. Este abogado se basa en lo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como Ley Mordaza): si un agente de policía exige que le enseñes el DNI, lo debes hacer, pero no estás obligado a portarlo.

Si no llevo el DNI encima, ¿qué ocurre?

En el caso de que la policía, requiera de tu identificación y no lleves el Documento Nacional de Identidad encima, no podrán expedir una multa. La policía actuará de la siguiente manera: te llevarán a comisaría y procederán a la posterior identificación. No obstante, no podrán retenernos en comisaría más tiempo del estrictamente necesario, el cual se establece en 6 horas. Xavi Abat aclara lo siguiente en sus redes sociales: “Que la Policía te lleve a comisaría no significa que estés detenido ni que tengas la obligación de irte con ellos. Lo único que debes hacer es decir tu DNI, ellos lo comprobarán y verán quién eres”. Asimismo, el abogado recuerda que la policía solo puede llevarte a comisaría si estás cometiendo un delito, en virtud de lo recogido en el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, sí hay diferencias. Tienen el derecho y la obligación de llevar y conservar consigo la documentación que acredite su identidad, ya sea el pasaporte o el documento de identidad de su país de procedencia.

¿Qué sucede si viajamos con nuestros documentos caducados?

Viajar por el territorio nacional con el DNI o pasaporte caducados no conlleva ningún tipo de sanción. Sin embargo, la situación se torna completamente diferente si el viaje se realiza a la Unión Europea u otro destino del extranjero. A diferencia de lo que sucede en España, donde en ciertas situaciones se permite enseñar el carnet de conducir, en detrimento del DNI, en el extranjero no es posible utilizarlo como forma de identificación. Se puede viajar con el pasaporte caducado (hasta cinco años) a países como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Suecia y Suiza.

Con estas declaraciones de Xavi Abat, se da por finalizado, una vez más, el falso mito que siempre hemos tenido desde jóvenes. No estamos obligados a llevar el DNI encima, aunque sí es recomendable tenerlo para una correcta, segura y rápida identificación de los ciudadanos españoles. No supondrá una preocupación tener que llevar el DNI y tener cuidado para no perderlo; las llaves de casa o las del coche ocuparán ese sentimiento de preocupación.