El metro de Madrid se inunda otra vez: el agua impide a los aficionados asistir al partido del Atlético

Madrid se inunda. Así está la línea 7, en Barrio de la Concepción. (Vídeo cedido)

Las tormentas anunciadas durante los últimos días por las diferentes instituciones responsables de las predicciones meteorológicas han llegado al fin a la Península Ibérica. Entre los distintos lugares en los que ha caído la lluvia, también Madrid ha visto caer sobre sus calles una tromba de agua que, en unos pocos minutos, ha ‘calado hasta los huesos’ la ciudad.

Y es que, a la capital española, este tipo de precipitaciones intensas no suelen sentarle muy bien. Los vídeos de inundaciones suelen ser muy habituales, y esta vez no ha sido distinto: en cuestión de horas, han empezado a circular protestas en redes sociales junto con vídeos del estado de algunas infraestructuras completamente inundadas. Entre estas, no han dejado de ser protagonistas las estaciones de metro, donde el agua se ha podido ver tanto en la vía como en las zonas por las que camina y espera la gente.

Las principales estaciones afectadas

“No puedo explicar lo que está cayendo ahora mismo en Madrid . Es imposible cruzar la Castellana, por ejemplo. Y el metro está así, lleno de agua”, protesta una usuaria a través de un post en X. Y es que, en relación al transporte subterráneo, desde las 18.30 hasta las 19.45 se ha informado, a través de la cuenta oficial del Metro de Madrid, que la circulación quedaba interrumpida en la línea 7.

Si bien la entidad ha establecido que esta parálisis se producía solo “entre las estaciones de Cartagena y García Noblejas, en ambos sentidos, por acumulación de agua”, así como que el tiempo estimado de solución era de más de quince minutos, lo cierto es que quince minutos después ha informado de que el tramo interrumpido pasaba a ser entre Cartagena y Estadio Metropolitano, y que el tiempo de solución era mayor a treinta minutos. Acto seguido, en un tercer post, volviá a actualizar el listado de estaciones afectadas, incluyendo también Las Musas. “Esperando con ansia el nuevo tramo suspendido en 10 minutos. Esta ciudad es de chiste”, lamentaba entonces una usuaria, mientras otro bromeaba: “Nos va a tocar ir al estadio en canoa”.

La línea 7 es una de las pocas formas que el transporte público ofrece para llegar hasta el campo de fútbol en el que disputa sus partidos el Atlético de Madrid, equipo que esta misma noche se estrena en la Champions contra el combinado alemán RB Leipzig. Esto ha provocado también el enfado de muchas personas, que se han visto esperando en paradas completamente atestadas de gente. Ellos también han señalado el hecho de que esta línea es siempre la más afectada cuando hay tormentas. “Podríais arreglarlo de una vez”, se ha podido leer en varios comentarios. Por suerte, una hora y cuarto antes de que diera comienzo el partido, el servicio ha sido reestablecido.

Los trenes también afectados y declaran alerta naranja

La tormenta sobre la capital también ha provocado interrupciones en otros servicios del transporte público. A las 19.15 de la tarde, el Metro de Madrid también ha alertad de que la estación de Móstoles Central permanecía cerrada. “Los trenes no efectúan parada en ella por acumulación de agua”, han explicado en otro post. No obstante, poco más de media hora después el servicio ha sido reestablecido.

En vista de las lluvias que han caído sobre la comunidad autónoma, la Agencia Española de Meteorología (AEMET) a elevado la alerta a nivel naranja hasta las 20.00 para este jueves “en la zona centro y sur de la región”, tal y como ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.