Los tres amores de Jimmy Giménez-Arnau: de la nieta de Franco a una redactora de Telecinco 34 años menor que él

Jimmy Giménez-Arnau y Sandra Salgado, en una foto de archivo. (Mediaset España)

La muerte de Jimmy Giménez-Arnau ha consternado al mundo de la televisión y la crónica social. El periodista, escritor y colaborador televisivo ha fallecido apenas tres días después de celebrar su 80º cumpleaños y acompañado del gran amor de su vida: su mujer, Sandra Salgado.

Jimmy y Sandra, que tiene 34 años menos que él, contrajeron matrimonio en 2013 y, desde entonces, permanecieron unidos hasta el último día del novelista. “Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado”, llegó a confesar él a ¡HOLA!

El nombre de Sandra ha sido el último en la lista de amores de Jimmy Giménez-Arnau, que vivió una agitada vida desde su nacimiento a bordo del transatlántico español Cabo de Hornos en aguas brasileñas hasta su muerte, pasando por su boda, paternidad y divorcio con la nieta de Franco, María del Carmen Martínez-Bordiú.

Tres bodas

El primer gran amor de Jimmy Giménez-Arnau fue María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco, más conocida como Merry, hija de Carmen Franco y nieta del dictador Francisco Franco. La historia de amor entre Jimmy y Merry comenzó en un contexto social y político complejo. Se conocieron en los años 70, un período de transformación y experimentación en España, donde el legado del franquismo aún pesaba en la sociedad.

Jimmy Giménez-Arnau y Merry Martínez-Bordiú, junto a su hija Leticia. (RRSS)

Jimmy y Merry se casaron el 8 de marzo de 1977 en una ceremonia que se celebró en el Pazo de Meirás y capturó la atención mediática de la época debido a las eminentes figuras involucradas. De hecho, fue la primera exclusiva de una boda en España en la revista ¡HOLA!. La pareja estaba profundamente enamorada, pero no creía en el convencionalismo del matrimonio, por lo que se vio forzada a pasar por el altar por las ideas conservadoras de la familia Franco.

Durante los años de matrimonio, Jimmy se convirtió en una figura polémica y controvertida en los círculos sociales y mediáticos, siempre acompañado por Merry, quien era conocida por su belleza y elegancia. En 1979, la pareja daba la bienvenida a su primera y única hija, Leticia, cuyo nacimiento marcaría el inicio de las diferencias que acabarían dinamitando la relación.

Tras su divorcio, Jimmy y Merry protagonizaron un conflicto mediático por la custodia de su hija, con quien el periodista perdió la relación desde su adolescencia y nunca volvió a recuperar el vínculo. Según él mismo contaría años después en el programa Mi casa es la tuya, fue Leticia quien no quiso volver a hablar con él, una decisión de la que el periodista culpaba a su exmujer.

En 1987, Jimmy Giménez-Arnau contrajo matrimonio con María Teresa Fernández Peral. A diferencia de su anterior relación, esta fue mucho más discreta y permaneció alejada del foco mediático, pese a que el tertuliano contaba con una gran notoriedad. En 1993, la pareja rompía.

Jimmy Giménez Arnau, en una foto de archivo. (Europa Press)

La última gran historia de amor en la vida de Jimmy Giménez-Arnau fue con Sandra Salgado, con quien disfrutó de una relación más serena en la etapa final de su vida. Sandra, de personalidad más reservada, ofreció a Jimmy una estabilidad que contrastaba con la intensidad con la que el escritor vivió.

Jimmy y Sandra se conocieron cuando ella era redactora del programa Dolce Vita en Telecinco. Según el propio tertuliano confesaría, la joven convenció a su entonces jefa para que contaran con él en el programa, por lo que la directora le encargó grabarle la entrevista previa. Fue entonces cuando se produjo el flechazo que nadie pudo obstaculizar.

Desde su boda en 2013, Sandra se convirtió en su compañera de vida y en una de las personas que más lo apoyaron en sus proyectos profesionales y personales. De hecho, fue quien estuvo al lado del colaborador cuando atravesó una triple neumonía por la que pasó más de dos semanas en la UCI: “Si no hubiera sido por Sandra, hoy no estaría aquí. Fue ella quien insistió en ir a urgencias”, relató a ¡HOLA! tras su enlace.