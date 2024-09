El mecánico Ángel Gaitán recuerda a Pedro Sánchez los impuestos que se pagan por comprar un Lamborghini: “Yo lo que habría dicho es...”

El mecánico Ángel Gaitán en el programa 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter.

Ángel Gaitán, mecánico y perito judicial que se popularizó en redes sociales enfrentándose a gigantes del motor o denunciando la mala praxis en su sector, hoy dueño de un negocio millonario con diversas ramificaciones, ha querido corregir, o cuando menos matizar a Pedro Sánchez en su defensa de “más transporte público y menos Lamborghinis”. El empresario, defensor de un aire limpio y usuario de vehículos no contaminantes, esto sí en línea con el discurso del presidente del Gobierno, dirige la mirada hacia el impacto económico que supone la compra de uno de estos deportivos no solo para la firma italiana, también para las arcas del Estado.

Lo explicó con uno de ellos. Gaitán entró conduciendo un Aventador en el plató de Horizonte, el programa que presentan los periodistas Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, y se hizo entender con la ayuda de una pizarra y un rotulador. Empezó destacando que “se venden muy pocos”. Infobae pudo contrastar que la adquisición de Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Porsche y Rolls Royce, las nueve grandes de lujo, en España ha crecido en un 15% de enero a agosto de 2024, pero también que apenas supone el 0,48% de las matriculaciones en nuestro país. En concreto, de la primera de ellas un total de 34.

“Yo habría dicho ‘menos Lamborghinis matriculados fuera de España’”, valoró el mecánico, “porque cuando tú te compras uno -continuó-, y lo matriculas en España, pagas unas cifras estratosféricas de impuestos; impuestos que se quedan en las comunidades autónomas porque, dependiendo de una o de otra, pagas un 14 o un 17%”. Recordó Gaitán, bien lo saben sus seguidores en redes sociales, que se ha comprado un coche, un Mercedes eléctrico, y que por él no ha tenido que abonar un solo euro en impuesto de matriculación. “No he pagado nada”, recalcó. Con los Lamborghini no ocurre esto.

“Es una maravilla... para un ratito”

“El señor que compre este Aventador -dijo señalando el deportivo rojo ante ellos-, si se lo compra en Cataluña creo que es un 16,4%. Es que si se lo compra en Madrid es un 14. El impuesto para pagar la matrícula, para que te den la matrícula”. Haciendo cálculos, si se suma el IVA (21%) a este impuesto de matriculación (estimándolo en un 15% como punto medio entre las dos grandes regiones), el resultado es de 120.000 euros en impuestos. Y zanjó: ”Recordad, si veis Lamborghinis por España que no llevan matrícula española, son españoles que han decidido, por esta cantidad de impuestos que se pagan, matricular sus coches fuera de España y usarlos en España. Es muy habitual”.

“¿Y cómo es conducir un bicho de estos?”, le pregunta después Iker Jiménez. “Pues es una maravilla... para un ratito”, contesta Gaitán, riéndose. “Porque bajarse y subirse no es cómodo para nada. Yo no me lo compraría, pero me parece espectacular. Las sensaciones son...”.

Pedro Sánchez anuncia inversión de 40 millones de euros para promover el uso de la bicicleta.

Todo a raíz de las manifestaciones de Sánchez, que derivaron días más tarde en una comparecencia para presentar una campaña para el fomento del uso del transporte público, con una inversión de 40 millones de euros para promover el uso de la bicicleta. El Gobierno ha destinado cerca de 2.000 millones a este fin en los dos últimos años. Entre otras iniciativas, ha bonificado más del 50% de los títulos multiviaje para el transporte urbano y lanzado la campaña de verano joven para viajar por España y Europa con descuentos de hasta un 90%. Asimismo, ha establecido la gratuidad temporal de los servicios de Cercanías y media distancia de Renfe.