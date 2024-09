¿Se puede salir a pasear por la calle estando de baja laboral? Esto es lo que dice la ley

Dos chicas paseando por una ciudad (Freepik)

La baja médica, también conocida como incapacidad temporal, es una situación legal que se produce cuando un trabajador no puede desempeñar su actividad laboral debido a una enfermedad o lesión. Durante este período, el empleado se encuentra protegido por el sistema de Seguridad Social y recibe una prestación económica que compensa la pérdida de ingresos mientras esté incapacitado para trabajar.

La baja médica puede originarse por dos causas principales:

Enfermedad común o accidente no laboral : En este caso, la incapacidad se debe a una dolencia o : En este caso, la incapacidad se debe a una dolencia o lesión que no está relacionada directamente con el trabajo. Esto incluye enfermedades cotidianas o accidentes que ocurren fuera del entorno laboral, como una gripe o una fractura causada por un accidente doméstico.

Accidente de trabajo o enfermedad profesional: Se refiere a las situaciones en las que la incapacidad surge como consecuencia directa de la actividad laboral o del entorno de trabajo. Por ejemplo, una lesión sufrida en el lugar de trabajo o una enfermedad causada por la exposición a sustancias peligrosas en el empleo.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Derechos durante la baja médica

Una vez la incapacidad temporal es concedida a un trabajador, esta viene acompañada de una serie de derechos. El principal es el de una prestación económica, que varía dependiendo de si la baja es causada por una enfermedad común o un accidente laboral. Esta prestación, destinada a cubrir parte de los ingresos del trabajador, es calculada como un porcentaje del salario y puede variar a lo largo del tiempo, aumentando conforme avanza el período de incapacidad.

Además, el trabajador cuenta con la protección de su puesto de trabajo, lo que significa que durante el tiempo de baja no puede ser despedido por este motivo, y el empresario está obligado a reservar su puesto hasta que el empleado reciba el alta médica y pueda reincorporarse.

Otro derecho fundamental del trabajador en baja médica es el acceso a la atención sanitaria necesaria para su recuperación. A lo largo de este período, el trabajador tiene derecho a recibir revisiones médicas periódicas que permitan evaluar la evolución de su estado de salud. Finalmente, una vez que el médico le otorga el alta, el trabajador tiene el derecho de reincorporarse a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la baja, sin que se le alteren sus derechos laborales.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Salir a pasear durante una baja médica

Sin embargo, junto a los derechos también vienen unas obligaciones por parte del trabajador. Uno de los principales es el de abstenerse de realizar cualquier actividad incompatible con su estado de salud, lo que incluye trabajos alternativos o actividades que puedan perjudicar su recuperación. Si se descubre que el trabajador ha incumplido estas obligaciones, se arriesga a perder su derecho a las prestaciones y, en algunos casos, puede enfrentar sanciones legales.

Por ello es muy importante saber lo qué se puede y lo que no estando en esta situación. Una cuestión que puede surgir es si se puede salir a pasear, para lo que el equipo de abogados de Legalitas da la respuesta: A no ser que se trate de alguna enfermedad en la que se desaconseje salir de casa, como por ejemplo enfermedades pulmonares, si el motivo de la incapacidad temporal es una fractura de muñeca, una baja por depresión, etcétera, el trabajador no verá comprometida su situación por salir a dar un paseo, siempre y cuando lo haga con el mayor cuidado posible, evitando siempre que la situación empeore debido a esa actividad realizada.